Srpski miljenik žena nedavno se vjenčao, a sad je procurila i još jedna lijepa novost!

Nakon što su neko vrijeme skrivali vijest o trudnoći, Saša Kovačević i njegova partnerica podijelili su s javnošću novu sretnu vijest te otkrili spol svoje prve bebe.

Popularni regionalni pjevač Saša Kovačević i njegova supruga Zorana Tasovac uskoro će ostvariti jednu od najljepših životnih uloga – onu roditeljsku. Par je sada otkrio i spol svog prvog zajedničkog djeteta te podijelio sretnu vijest s javnošću.

Saša Kovačević i Zorana Tasovac - 5 Foto: Instagram

Saša Kovačević i Zorana Tasovac - 2 Foto: Instagram

Saša i Zorana očekuju sina, a budući roditelji ne kriju oduševljenje zbog prinove koja stiže u njihovu obitelj, potvrdili su za srpski Hello Magazin.

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Vijest o trudnoći neko su vrijeme uspješno držali podalje od javnosti. Pjevač je ranije priznao da su željeli pričekati pravi trenutak prije nego što podijele sretnu novost, no informacije su ipak prije vremena dospjele u medije.

Saša Kovačević i Zorana Tasovac - 4 Foto: Instagram

Saša Kovačević i Zorana Tasovac - 3 Foto: Instagram

Govoreći o dolasku prinove, Saša je nedavno iskreno otkrio kako nije imao posebnih želja kada je riječ o spolu djeteta, iako je priznao da ga posebno veže odnos koji ima sa Zoraninom kćeri Iskrom. Upravo zbog iskustva odrastanja uz djevojčicu, rekao je kako bi ga jednako razveselilo da je stigla i djevojčica.

Saša Kovačević i Zorana Tasovac - 1 Foto: Instagram

Ipak, sudbina je odlučila drugačije pa će poznati glazbenik uskoro postati otac dječaka. Saša je naglasio da mu je najvažnije da trudnoća protekne uredno te da beba i majka budu zdravi.

Saša Kovačević i Zorana Tasovac - 6 Foto: Instagram

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Par već odbrojava dane do dolaska prinove, a brojni obožavatelji na društvenim mrežama uputili su im čestitke i lijepe želje povodom sretnih vijesti.

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