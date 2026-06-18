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Srpski miljenik žena nedavno se vjenčao, a sad je procurila i još jedna lijepa novost!

Piše K.D., Danas @ 11:21 Celebrity komentari
Saša Kovačević i Zorana Tasovac - 6 Saša Kovačević i Zorana Tasovac - 6 Foto: Instagram

Nakon što su neko vrijeme skrivali vijest o trudnoći, Saša Kovačević i njegova partnerica podijelili su s javnošću novu sretnu vijest te otkrili spol svoje prve bebe.

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