Nepopustljivi vratar Engleske sa zgodnom plavušom skupa je od školskih dana

Jordan Pickford jedan je od najpoznatijih engleskih vratara, no njegova najveća podrška nije na nogometnom terenu. Već godinama uživa u sretnoj vezi sa suprugom Megan, svojom ljubavi iz školskih dana.

Dok ga nogometni navijači poznaju kao jednog od najboljih vratara svoje generacije i pouzdanog čuvara mreže engleske reprezentacije, Jordan Pickford već gotovo dva desetljeća ima oslonac izvan travnjaka – svoju suprugu Megan.

Jordan i Megan Pickford - 6 Foto: Profimedia

Jordan i Megan Pickford - 5 Foto: Profimedia

Jordan i Megan Pickford - 4 Foto: Profimedia

Njihova priča započela je još tijekom školskih dana na sjeveroistoku Engleske. Upoznali su se kao tinejdžeri i vrlo brzo razvili vezu, koja je s godinama postajala sve snažnija. U vrijeme kada je Pickford tek gradio svoj nogometni put kroz omladinski pogon Sunderlanda i niz posudbi u nižim ligama, Megan je bila uz njega kao njegova najveća podrška.

Jordan i Megan Pickford - 8 Foto: Instagram

Za razliku od brojnih ljubavnih priča poznatih sportaša koje počinju nakon dolaska slave, njihova je nastala mnogo prije nego što je Jordan postao zvijezda ''Premier lige'' i prvi vratar engleske reprezentacije. Zajedno su prolazili kroz izazove koje donose selidbe, sportski pritisak i život pod povećalom javnosti, a njihova je veza iz svega izlazila još čvršća.

Jordan i Megan Pickford - 10 Foto: Instagram

Jordan i Megan Pickford - 7 Foto: Instagram

Nakon više od deset godina veze Jordan i Megan 2020. godine izrekli su sudbonosno da na intimnoj ceremoniji. Dvije godine kasnije svoju su ljubav proslavili i velikim vjenčanjem na Maldivima, okruženi obitelji i najbližim prijateljima.

Jordan i Megan Pickford - 5 Foto: Instagram

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Njihovu je sreću dodatno upotpunilo roditeljstvo. Par je prvo dobio sina Arla, a potom i dvije kćeri, Ostaru i Misty. Unatoč Jordanovu užurbanom rasporedu i obavezama koje donosi igranje na najvišoj razini, obitelj je ostala njegov najveći prioritet. Megan ga redovito prati na važnim utakmicama, dok je Pickford više puta istaknuo koliko mu znači njezina podrška tijekom karijere.

Jordan i Megan Pickford - 9 Foto: Instagram

Jordan i Megan Pickford - 2 Foto: Instagram

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U svijetu profesionalnog sporta, gdje veze često ne uspiju izdržati pritisak slave i javnosti, Jordan i Megan predstavljaju rijedak primjer ljubavi koja je rasla zajedno sa životnim uspjesima. Od školskih hodnika do najvećih nogometnih stadiona Europe, njihova priča pokazuje da iza svakog velikog sportaša često stoji osoba koja je vjerovala u njega mnogo prije nego što je postao zvijezda.

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