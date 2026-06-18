Grdović komentirao utakmicu Hrvatske i Engleske: ''Kako nas kradu, govorite protiv Dalića...''

Mladen Grdović nije mogao ostati ravnodušan nakon nove utakmice hrvatske reprezentacije.

Mladen Grdović posljednjih je dana vrlo aktivan na društvenim mrežama, gdje je svojim pratiteljima ponudio niz komentara o nastupima hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Prije jučerašnje utakmice stao je u obranu izbornika Zlatka Dalića, Luke Modrića i ostalih koje, kako smatra, javnost prečesto kritizira.

"Govorite protiv reprezentacije, protiv Dalića, Luke legende, protiv N. Ninčevića... legende pjesama, pa i meni. 'Ko nama valja. Dođite na ribu u Zadar", poručio je Grdović na Facebooku.

Nakon toga podijelio je i snimku iz 2018. godine na kojoj pjeva hrvatskim reprezentativcima nakon velike pobjede nad Engleskom rezultatom 2:1.

"I bit će sve ok. Ni u starom ratu Englezi nas nisu dobili", napisao je uz video.

Tijekom utakmice osvrnuo se i na suđenje, koje ga očito nije oduševilo.

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"Volimo vas. I da izgubimo mi idemo dalje. Samo ne znam tko je ove suce posložija. UŽAS", napisao je.

Nakon što je susret završio pobjedom Engleske 4:2, Grdović je objavio još jednu kratku, ali vrlo jasnu poruku.

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"Kako nas kradu. UŽAS SVITA", zaključio je pjevač, ne skrivajući nezadovoljstvo ishodom utakmice i sudačkim odlukama.

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