Uh! Ivana Knoll zapalila tribine u vrućim hlačicama, ni Englezi nisu ostali ravnodušni

Ivana Knoll je privukla pozornost na utakmici Hrvatske i Engleske pojavivši se na tribinama u odvažnom korzetu s hrvatskim kockicama.

Gotovo tjedan dana nakon velikog otvaranja Svjetskog prvenstva, nogometna euforija zahvatila je Hrvatsku, a mnogi Hrvati na najdomišljatije načine su odlučili podržati Vatrene.

Hrvatska i Engleska otvorile su natjecanje u Arlingtonu, predgrađu Dallasa, a kada igra hrvatska reprezentacija na velikim natjecanjima, jedno je gotovo sigurno – sve oči ponovno će biti uprte u Ivanu Knoll.

Galerija 2 2 2 2 2

Ivana Knoll - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivana Knoll - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Jedan video u kupaćem s kockicama bio je dovoljan da atraktivna Dalmatinka privuče pozornost!

Najpoznatija hrvatska navijačica pojavila se na stadionu te još jednom privukla pažnju fotografa i navijača svojim upečatljivim modnim odabirom.

Za ovu priliku Ivana je odabrala korzet inspiriran hrvatskim nacionalnim bojama. Gornji dio kombinacije krasili su prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići, dok su plavi detalji dodatno naglasili boje hrvatske zastave, jedva se zadržavajući na mjestu. Stajling je upotpunila kratkim traper hlačicama s detaljima u motivu kockica, ostajući vjerna modnom izričaju po kojem je postala globalno prepoznatljiva.

Ivana Knoll - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Ivana Knoll - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Na tribinama je pozirala nasmijana, a u nekoliko navrata rukama je oblikovala srce prema navijačima i fotografima. Njezina pojava izazvala je veliko zanimanje okupljenih, dok su fotografije vrlo brzo počele kružiti društvenim mrežama i svjetskim medijima.

Ivana Knoll međunarodnu je popularnost stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, a od tada je postala nezaobilazan dio velikih nogometnih natjecanja na kojima nastupa Hrvatska. I ovog puta poslala je jasnu poruku podrške Vatrenima, koji su protiv Engleske otvorili svoj nastup na svjetskoj smotri nogometa.

Zašto je uoči utakmice o njoj pisao Daily Mail, pročitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Navijanju za Vatrene pridružila se i naša bivša misica, iza koje je teško razdoblje u životu

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Kći Nives Celzijus otkrila nepoznat detalj o sebi: "Bila sam prva u Hrvatskoj..."

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je zvijezda kultnog horora, imala je samo 36 godina

Pogledaji ovo Celebrity Modna ikona 90-ih u Zagrebu? Stroge mjere osiguranja potaknule su brojna šuškanja

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.