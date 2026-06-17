Navijanju za Vatrene pridružila se i naša bivša misica, iza koje je teško razdoblje u životu

Među poznatim Hrvaticama koje su javno pokazale navijački duh našla se i poduzetnica te bivša Miss turizma Hrvatske, koja je emotivnom porukom poželjela sreću izabranicima Zlatka Dalića uoči važnog susreta.

Dok Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje utakmicu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026., podrška Vatrenima stiže sa svih strana. Među onima koji su javno izrazili vjeru u hrvatsku momčad našla se i poduzetnica te bivša Miss turizma Hrvatske, Ivančica Pahor.

Ivančica Pahor - 4 Foto: Instagram

Ivančica Pahor - 1 Foto: Instagram

U navijačkom raspoloženju i odjevena u hrvatski dres, Ivančica je putem društvenih mreža poslala snažnu poruku podrške nogometašima koji kreću u novu borbu za svjetski uspjeh.

''Dragi Vatreni, bez obzira na rezultat, hvala vam što nas godinama činite ponosnima. Hvala na borbenosti, srcu koje ostavljate na terenu i emocijama koje dijelimo uz svaku utakmicu. Vi niste samo reprezentacija vi ste simbol zajedništva, ponosa i vjere da se velikim srcem mogu ostvariti najveći snovi. Sretno Hrvatska!''

Cijelu objavu Ivančice pogledajte OVDJE.

Ivančica Pahor - 3 Foto: Instagram

U svojoj objavi naglasila je kako hrvatski reprezentativci predstavljaju mnogo više od sporta te da svojim nastupima inspiriraju generacije i bude osjećaj nacionalnog ponosa. Njezine riječi brzo su privukle pozornost pratitelja koji su se pridružili željama za uspješan početak natjecanja.

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Ivančica Pahor - 2 Foto: Instagram

Ivančica Pahor - 6 Foto: Instagram

Poruka podrške dolazi u razdoblju koje za Ivančicu ima posebno značenje. Posljednjih mjeseci otvoreno je govorila o osobnim izazovima i zdravstvenoj borbi kroz koju je prolazila, a upravo su optimizam i snaga postali njezin zaštitni znak. Zbog toga su mnogi njezini pratitelji u poruci Vatrenima prepoznali i osobnu životnu filozofiju – vjeru da se upornošću i hrabrošću mogu svladati i najveće prepreke.

Ivančica Pahor - 5 Foto: Instagram

Ivančica Pahor - 6 Foto: Instagram

Ivančica Pahor - 1 Foto: Instagram

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Dok reprezentacija kreće u novu sportsku avanturu, podrška poznatih osoba, ali i brojnih navijača diljem Hrvatske, ne jenjava. Jedno je sigurno – Vatreni ni ovoga puta neće biti sami, a poruke poput one Ivančice Pahor dodatno podsjećaju koliko sport može povezati ljude i probuditi zajedničke emocije.

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