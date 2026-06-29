Jakov Jozinović nakratko je na Instagramu objavio pa obrisao video na kojem se ljubi s misterioznom djevojkom, a fanovi su uvjereni da je riječ o jednoj regionalnoj pjevačici.
Otkako je počeo rasprodavati koncerte u arenama diljem regije, interes za Jakova Jozinovića ne jenjava. Stoga ne treba čuditi da su njegovi obožavatelji zainteresirani i za njegov privatni život, koji uglavnom skriva.3 vijesti o kojima se priča ljubavni misterij Fanovi uvjereni da Jakov Jozinović ljubi poznatu pjevačicu: Obrisani video pokrenuo lavinu nagađanja! "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" mlada i zgodna Minijaturna haljina za utakmicu: Supruga neprobojnog vratara privukla je sve poglede
Misteriozna Meri od objave Jakovljeva prvog albuma "Ja za čuda letim" tema je mnogih rasprava, a za Dnevnik Nove TV 21-godišnji Slavonac bio je tajnovit po pitanju dolaska u Arenu Zagreb. Ipak, jedan video, koji je bio kratko na njegovu Instagramu, možda je pomogao razriješiti misterij.
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Jakov Jozinović i misteriozna cura - 1 Foto: Instagram Screenshot
Jakov Jozinović i misteriozna cura - 2 Foto: Instagram Screenshot
Na svojem Instastoryju Vinkovčanin je objavio pa brzo obrisao snimku s broda na kojoj se ljubi s misterioznom djevojkom. Unatoč tome što je video u kratkom roku nestao s Instagrama, fanovi su ga uspjeli sačuvati i počeli analizirati, što je pokrenulo nagađanja o identitetu, a mnogi su na Redditu uvjereni da se radi o poznatoj regionalnoj pjevačici.
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Zbog prstena na ruci djevojke mnogi su došli do zaključka da je u pitanju Džejla Ramović, jedna od poznatijih pjevačica koja je široj publici postala poznata pobjedom u natjecanju "Neki novi klinci", a status regionalne zvijezde zacementirala je 2019. godine trijumfom u showu "Zvezde Granda".
Džejla Ramović - 3 Foto: Instagram
Džejla Ramović Foto: Antonio Balic / CROPIX
"Ovo je 1/1 Džejla, isti nos, prsti, kosa, sve sve", "Fakat nalikuje na Džejlu", "Mislim da je 99 % Džejla, pogledajte joj slike malo, točno na toj ruci nosi prsten i na tom prstu pored palca", "Rekla bih da jest Džejla, prsten sa snimke nalikuje na njezin na slikama u bijeloj haljini", napisali su korisnici Reddita.
Ovo nije prvi put da se mlada Ramović spominje u istom kontekstu s Jozinovićem - prije nekoliko mjeseci otvoreno ga je komentirala u jednoj emisiji.
Jakov Jozinović - 5 Foto: Mario Poje/bravo/PR
Jakov Jozinović i Josipa Lisac - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
''Jakov jednostavno ima tu karizmu i nešto što se ljudima sviđa. Ja se sa svima svađam, tko mi počne pričati loše o njemu, odmah se posvađam'', rekla je tada Džejla, koja se Jakovu pridružila na pozornici na jednom od njegovih koncerata u Sava Centru.
Jozinović je nedavno održao dva koncerta u Areni Zagreb, a kako je to izgledalo kada je došla Aleksandra Prijović, pogledajte OVDJE.
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