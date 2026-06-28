Tko je Kolumbijka koja je osvojila društvene mreže? Postala je jedna od najpoznatijih navijačica Svjetskog prvenstva

Fotografije atraktivne Kolumbijke sa Svjetskog prvenstva posljednjih dana ne prestaju kružiti internetom, a mnogi se pitaju tko je zapravo ona.

Dok se na Svjetskom prvenstvu vodi borba za naslov najboljeg, jedna je navijačica ukrala dio pozornosti. Verónica de la Asunción Soto Román iz Kolumbije preko noći je postala internetski hit zahvaljujući svojim pojavljivanjima na tribinama.

Verónica de la Asunción Soto Román - 4 Foto: Instagram

Verónica de la Asunción Soto Román - 5 Foto: Instagram

Fotografije Verónice de la Asunción Soto Román s utakmica Svjetskog prvenstva posljednjih dana preplavile su društvene mreže. Kolumbijka je privukla pažnju navijača i fotografa upečatljivim navijačkim izdanjem u bojama svoje zemlje, a njezine su se snimke ubrzo pojavile i u televizijskom prijenosu.

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Verónica de la Asunción Soto Román - 7 Foto: Instagram

Na put u Meksiko odlučila se gotovo u posljednji trenutak. Nakon što je promijenila planove za odmor, kupila je ulaznice za utakmicu Kolumbije i Uzbekistana te sama krenula na Svjetsko prvenstvo. Nije ni slutila da će joj upravo taj odlazak donijeti veliku popularnost.

Verónica de la Asunción Soto Román - 10 Foto: Instagram

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Iako je mnogi danas poznaju kao viralnu navijačicu, Verónica se profesionalno bavi sasvim drugačijim poslom. Građevinska je inženjerka specijalizirana za marketing, poduzetnica i kreatorica sadržaja, a živi u Medellínu.

Verónica de la Asunción Soto Román - 1 Foto: Instagram

Njezina popularnost na društvenim mrežama naglo je porasla nakon što su fotografije s tribina obišle svijet, pa danas njezin Instagram profil prati više od 340 tisuća ljudi. Na brojna pitanja o ljubavnom životu odgovorila je kroz šalu, poručivši da trenutačno nema dečka.

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