Sjećate li se zvijezde filma ''Copycat''? Ovisnost mu je uništila karijeru, a danas izgleda potpuno drugačije

William McNamara nekoć je bio jedno od najperspektivnijih lica Hollywooda, no umjesto filmskih uspjeha, njegov život obilježila je dugogodišnja borba s ovisnošću koja ga je gotovo koštala svega.

Glumac William McNamara, kojeg se publika sjeća po filmovima ''Copycat'' i ''Stealing Home'', nakon godina izbivanja ponovno se vraća glumi. Povratak pred kamere iskoristio je i kako bi otvoreno progovorio o razdoblju koje je potpuno promijenilo njegov život.

Williama McNamare Foto: Regency Enterprises / New Regenc / Christophel Collection / Profimedia

Danas 61-godišnji glumac priznao je da su alkohol i droge prekinuli njegov uspon u Hollywoodu tijekom devedesetih godina. Ovisnost je, kaže, ostavila ozbiljne posljedice, a u jednom je razdoblju ostao i bez doma.

Williama McNamare Foto: Screenshot

McNamara danas iza sebe ima čak 21 godinu trijeznosti. Iako više nema želju za alkoholom ni drogama, redovito odlazi na sastanke ''Anonimnih alkoholičara'' jer vjeruje da upravo ondje može pomoći ljudima koji tek započinju svoj put oporavka.

Williama McNamare Foto: WARNER BROTHERS / Album / Profimedia

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Nakon što se udaljio od filmske industrije, posvetio se zaštiti životinja. Aktivizam ga je odveo diljem svijeta, a zbog prosvjeda je čak završio i u pritvoru u Japanu. U međuvremenu je potrošio gotovo svu ušteđevinu koju je zaradio tijekom glumačke karijere.

Williama McNamare Foto: Screenshot

Danas se vraća glumi kroz satiričnu seriju ''The Trouble with Billy'', u kojoj glumi izmišljenu verziju samoga sebe – glumca koji pokušava ponovno pronaći mjesto u Hollywoodu, istovremeno spašavajući svog psa.

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Govoreći o današnjoj filmskoj industriji, McNamara smatra da se Hollywood značajno promijenio. Kritizirao je velike studije zbog golemih honorara koje isplaćuju najvećim zvijezdama, dok mnogi manje poznati glumci jedva uspijevaju živjeti od svog posla. Dodao je i da ga zanima kako će umjetna inteligencija i nove tehnologije promijeniti budućnost filmske industrije.

Williama McNamare Foto: Screenshot

Unatoč svemu što je prošao, kaže da više ne razmišlja o prošlim pogreškama, nego o tome kako svojim iskustvom može pomoći drugima i nastaviti raditi ono što voli.

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