Ivana Knoll poslala jasnu poruku Ronaldu uoči velikog okršaja

Nakon pobjede Hrvatske nad Ganom, Ivana Knoll oglasila se na društvenim mrežama te kratkom porukom uputila izazov Cristianu Ronaldu uoči dvoboja s Portugalom.
Nakon velike pobjede Hrvatske protiv Gane rezultatom 2:1 na Svjetskom prvenstvu, među onima koji su slavili bila je i najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll. S tribina u Philadelphiji pratila je dramatičan susret, a nakon završetka utakmice obratila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča lijepa plavuša Tko je supruga 22-godišnjeg Petra Sučića? Samozatajna je studentica zdravstva prelijepa vijest! Vatreni Petar Sučić postat će otac! Otkrio je to slaveći gol za Hrvatsku protiv Gane "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"
U objavi na Instagram priči uputila je kratku, ali znakovitu poruku Cristianu Ronaldu. ''Cristiano, spremi se za nas'', napisala je uz hrvatsku zastavu, aludirajući na nadolazeći dvoboj Hrvatske i Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva.
Ivana Knoll Foto: Instagram
Hrvatsku sada očekuje jedan od najiščekivanijih susreta na Svjetskom prvenstvu. Utakmica protiv Portugala igrat će se 3. srpnja u Torontu, a pobjednik će izboriti mjesto među osam najboljih reprezentacija svijeta.
Ivana Knoll - 3 Foto: Igor Kralj/Pixsell
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Knoll je i ovoga puta privukla veliku pozornost na stadionu. U prepoznatljivoj navijačkoj kombinaciji s hrvatskim obilježjima fotografirala se s navijačima i bodrila Vatrene tijekom cijelog susreta, a njezina objava nakon utakmice brzo se proširila društvenim mrežama.
Ivana Knoll - 4 Foto: Igor Kralj/Pixsell
Ni kiša u Philadelphiji nije ju spriječila da bodri Vatrene. U upečatljivom navijačkom izdanju ponovno je privukla brojne poglede na tribinama, više pogledajte OVDJE.
Ivana Knoll - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
Ivana Knoll u Philadelphiji - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX
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