Ivana Knoll poslala jasnu poruku Ronaldu uoči velikog okršaja

Nakon pobjede Hrvatske nad Ganom, Ivana Knoll oglasila se na društvenim mrežama te kratkom porukom uputila izazov Cristianu Ronaldu uoči dvoboja s Portugalom.

Nakon velike pobjede Hrvatske protiv Gane rezultatom 2:1 na Svjetskom prvenstvu, među onima koji su slavili bila je i najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll. S tribina u Philadelphiji pratila je dramatičan susret, a nakon završetka utakmice obratila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

U objavi na Instagram priči uputila je kratku, ali znakovitu poruku Cristianu Ronaldu. ''Cristiano, spremi se za nas'', napisala je uz hrvatsku zastavu, aludirajući na nadolazeći dvoboj Hrvatske i Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Ivana Knoll Foto: Instagram

Hrvatsku sada očekuje jedan od najiščekivanijih susreta na Svjetskom prvenstvu. Utakmica protiv Portugala igrat će se 3. srpnja u Torontu, a pobjednik će izboriti mjesto među osam najboljih reprezentacija svijeta.

Ivana Knoll - 3 Foto: Igor Kralj/Pixsell

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Knoll je i ovoga puta privukla veliku pozornost na stadionu. U prepoznatljivoj navijačkoj kombinaciji s hrvatskim obilježjima fotografirala se s navijačima i bodrila Vatrene tijekom cijelog susreta, a njezina objava nakon utakmice brzo se proširila društvenim mrežama.

Ivana Knoll - 4 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Ni kiša u Philadelphiji nije ju spriječila da bodri Vatrene. U upečatljivom navijačkom izdanju ponovno je privukla brojne poglede na tribinama, više pogledajte OVDJE.

Ivana Knoll - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Ivana Knoll u Philadelphiji - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

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