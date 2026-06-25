Jure Brkljača otkrio nam je kad staje pred oltar i kako je Luka Modrić reagirao na pjesmu posvećenu njemu!

Jure Brkljača za Showbuzz.hr je progovorio o pjesmi "Kapetan", posvećenoj njegovom sugrađaninu Luki Modriću, kao i vjenčanju i novom albumu.

Otkako je debitirao na hrvatskoj glazbenoj sceni prije 10-ak godina, Jure Brkljača od skromnog Zadranina postao je jedan od najpoznatijih izvođača mlađe generacije. Od prvog singla "Druga strana", pa do najnovijeg "Kapetan", Brkljača je etablirao kao medijski najprepoznatljivijih glasova u Lijepoj našoj.

Prije nekoliko dana radijskim eterom je zaplovila pjesma "Kapetan", koju je posvetio hrvatskom nogometnom velikanu Luki Modriću. Emotivna pjesma stigla je u trenutku kada se cijela Hrvatska ponovno okupila oko reprezentacije zbog Svjetskog prvenstva, a pjevač priznaje da nije dugo dvojio hoće li je snimiti.

"Hedno jutro budim se u Varšavi u Poljskoj nakon koncerta budim se i stiže mi pjesma 'Kapetan' od autorice Ivane Belošević i jednostavno mi se svidjela na prvu i rekao sam zašto ne, veliki sam fan Modrića njegovog talenta i naše reprezentacije", ispričao je Jure u intervjuu za Showbuzz.hr.

Dodaje kako je pjesma nastajala u vrlo kratkom roku, usklađujući brojne obveze.

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Jure Brkljača i Luka Modrić - 2 Foto: PR

Jure Brkljača Foto: Hit produkcija/PR

"Pjesma je nastajala spontano u hodu svih naših obaveza, stvarno smo se potrudili da stignemo sve dok traje natjecanje."

Posebno ga je razveselila reakcija čovjeka kojem je pjesma posvećena.

"Jučer mi je Luka lajkao objavu na Instagramu i to mi puno znači, jer bez njegove reakcije ne bi priča imala toliki smisao. Ipak je pjesma posvećena njemu. Znam da su čuli mnogi poznati ovu pjesmu, ali lajk od Luke je ipak poseban. Ha ha", rekao je kroz smijeh.

Kada je riječ o nogometu, Brkljača kaže da prati svako Svjetsko prvenstvo, ali jedno će zauvijek imati posebno mjesto u njegovu srcu.

"Za mene je Svjetsko prvenstvo 2018. bilo posebno emotivno. Bilo je i suza. Kad smo ušli u finale, to je bilo nešto što ćemo svi pamtiti do kraja života."

Od navijačkih pjesama najdraža mu je legendarna "Mare i Kate", uz koju ga vežu uspomene iz djetinjstva.

Jure Brkljača Foto: Marko Todorov / CROPIX

Jure Brkljača Foto: Nino Šeperić

"Sjećam se kad sam bio mali, ta pjesme svirala je svugdje i ja sam je stalno pjevao, a nekad je i danas sviram ljudima."

Osim glazbe, obožavatelje zanima i njegov privatni život. Lani se zaručio za dugogodišnju partnericu a Jure je dao naslutiti da se bliži veliki dan.

"Uskoro će biti, ali neću još puno govoriti dok ne dođe vrijeme", ispričao je Jure, osvrnuvši se i na zdravstveni zahvat koji je nedavno prošao: "Nedavno sam imao operaciju uha, a ljudi me i danas pitaju kako sam. Sada je sve super, dobro je prošlo, hvala Bogu."

Jure Brkljača - 1 Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Od izlaska albuma "Ostani tajna mog života" prošlo je pet godina, a Brkljača kaže kako je i danas ponosan na taj projekt.

"Dogodile su se jako lijepe pjesme koje ću izvoditi do kraja života. Tada sam bio jako mlad i taj album je zapis mog glazbenog sazrijevanja. Tada nije bilo umjetne inteligencije i ulagali smo jako puno truda i kreative. Volio da bi da je moglo biti više iskustva u nekim detaljima, ali opet nekako baš ovako kako je ima svoju draž."

Ipak, fanove najviše zanima kada će stići novi studijski album, a pjevač otkriva da datum već postoji.

Jure Brkljača Foto: Marino Brkljača/PR

In Magazin: Jure Brkljača Foto: DNEVNIK.hr

"Album će biti objavljen 21. rujna, na moj rođendan. Već dugo najavljujem i imam gotov album, ali imam toliko pjesama želim sve te pjesme još izbrusiti i dovesti do maksimuma. Plan mi je više se povezati sa publikom kroz koncerte mislim da je vrijeme da napravim jedan veći koncert da proslavim sve te godine karijere. Zahvalan sam ljudima kojima me prate od početka i želim im se zahvaliti na neki način."

Poručio je i kako se ne razlikuje previše kao osoba i glazbenik od ranijih dana: "Ja se uglavnom ne mijenjam tako lako imam svoje snove i ciljeve i maksimalno sam posvećen glazbi. Danas imam puno više iskustva u svemu tome, izgradio sam karakter i znam što želim."

Jure Brkljača - 2 Foto: Petar Butković/Hit Records PR

Jure Brkljača Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prisjećajući se svojih početaka nakon jednog glazbenog natjecanja u kojem je započeo karijeru, priznaje da bi mlađem sebi dao jedan važan savjet.

"Dao bi sebi savjet da budem više nametljiv i s više samopouzdanja da zadržim uvijek onu istinsku ljubav prema glazbi kao kada sam tek počinjao sa svime. U nekom trenutku uđeš u ritam mašinerije i zaboraviš na izvor, a to je jednostavno kad sviraš samo zato jer to voliš i to je potreba. Nikad nisam ni izgubio tu mladenačku zaigranost u glazbi, ali svakako treba uvijek podsjećati na to."

Tony Cetinski i Jure Brkljača u Zadru - 1 Foto: Šime Zelić/Radio Dalmacija

Danas, deset godina nakon početka karijere, kaže da je najveća lekcija ostati svoj.

"Najvažnije je biti autentičan i jako uporan. Karijera je kao roller coaster – treba vjerovati u sebe, nikad ne odustati i biti maksimalno predan. Ljubav prema glazbi uvijek mora biti na prvom mjestu."

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