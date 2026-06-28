Baklje, pjesma i hrvatske zastave: Ovako se slavila velika pobjeda Vatrenih

Nakon pobjede Hrvatske nad Ganom navijači su preplavili centar grada, gdje su uz pjesmu, zastave, baklje i veliko slavlje proslavili novi uspjeh Vatrenih.
Nakon pobjede Hrvatske nad Ganom veliko slavlje preselilo se i na ulice.3 vijesti o kojima se priča "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" ''zgodna žena, ali...'' Ultrakratki kombinezon Jelene Rozge pokrenuo raspravu na društvenim mrežama prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš''
Navijači su se okupili u centru grada, ogrnuti hrvatskim zastavama i odjeveni u prepoznatljive kockice, a euforija se nastavila dugo nakon posljednjeg sučeva zvižduka.
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Pjevale su se navijačke pjesme, mahale zastave, a centar je obasjala i crvena svjetlost baklji. Mnogi su trenutke slavlja snimali mobitelima, dok su drugi ponosno pozirali s rekvizitima i dresovima Vatrenih.
Pobjeda protiv Gane još je jednom pokazala koliko zajedništva i emocija hrvatska reprezentacija budi među navijačima.
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