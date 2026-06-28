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na zagrebačkim ulicama

Baklje, pjesma i hrvatske zastave: Ovako se slavila velika pobjeda Vatrenih

Piše I. G., Danas @ 02:29 Zanimljivosti komentari
Slavlje navijača u centru grada nakon pobjede Hrvatske nad Ganom - 20 Slavlje navijača u centru grada nakon pobjede Hrvatske nad Ganom - 20 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Nakon pobjede Hrvatske nad Ganom navijači su preplavili centar grada, gdje su uz pjesmu, zastave, baklje i veliko slavlje proslavili novi uspjeh Vatrenih.

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Baklje, pjesma i hrvatske zastave: Ovako se slavila velika pobjeda Vatrenih
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Baklje, pjesma i hrvatske zastave: Ovako se slavila velika pobjeda Vatrenih
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