Kći Nives Celzijus i Dine Drpića u kratkim hlačicama i dresu navija za Vatrene!

Kći Nives Celzijus i Dine Drpića, Taisha Drpić, uoči večerašnje utakmice Hrvatske i Gane pokazala je navijački outfit kojim je oduševila pratitelje i jasno dala do znanja za koga će večeras navijati.
Dok se hrvatski navijači pripremaju za večerašnji dvoboj Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu, među onima koji bodre Vatrene je i Taisha Drpić.3 vijesti o kojima se priča "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" ''zgodna žena, ali...'' Ultrakratki kombinezon Jelene Rozge pokrenuo raspravu na društvenim mrežama prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš''
Kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića na društvenim je mrežama podijelila nekoliko fotografija na kojima je pokazala svoj navijački outfit. Za ovu je prigodu odjenula prepoznatljivi hrvatski dres s crveno-bijelim kockicama, koji je iskombinirala sa svijetlim traper hlačicama.
Taisha Drpić - 4 Foto: Instagram
Taisha Drpić - 3 Foto: Instagram
Taisha Drpić - 1 Foto: Instagram
Taisha je posljednjih godina sve prisutnija na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli modne kombinacije i trenutke iz privatnog života, a ovaj put nije propustila iskazati podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u jednoj od ključnih utakmica grupne faze.
Nives Celzijus i Taisha Drpić - 4 Foto: Instagram
Nives Celzijus i Taisha Drpić - 2 Foto: Instagram
Kako danas izgleda njen otac Dino Drpić pogledajte OVDJE. Nedavno je s njim pozirala na maturalnoj zabavi.
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