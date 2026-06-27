Kći Nives Celzijus i Dine Drpića u kratkim hlačicama i dresu navija za Vatrene!

Kći Nives Celzijus i Dine Drpića, Taisha Drpić, uoči večerašnje utakmice Hrvatske i Gane pokazala je navijački outfit kojim je oduševila pratitelje i jasno dala do znanja za koga će večeras navijati.

Dok se hrvatski navijači pripremaju za večerašnji dvoboj Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu, među onima koji bodre Vatrene je i Taisha Drpić.

Kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića na društvenim je mrežama podijelila nekoliko fotografija na kojima je pokazala svoj navijački outfit. Za ovu je prigodu odjenula prepoznatljivi hrvatski dres s crveno-bijelim kockicama, koji je iskombinirala sa svijetlim traper hlačicama.

Taisha Drpić - 4 Foto: Instagram

Taisha Drpić - 3 Foto: Instagram

Taisha Drpić - 1 Foto: Instagram

Taisha je posljednjih godina sve prisutnija na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli modne kombinacije i trenutke iz privatnog života, a ovaj put nije propustila iskazati podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u jednoj od ključnih utakmica grupne faze.

Nives Celzijus i Taisha Drpić - 4 Foto: Instagram

Nives Celzijus i Taisha Drpić - 2 Foto: Instagram

Kako danas izgleda njen otac Dino Drpić pogledajte OVDJE. Nedavno je s njim pozirala na maturalnoj zabavi.

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