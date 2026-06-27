Pogledajte kako su naši nogometaši s navijačima proslavili pobjedu protiv Gane!

Nakon pobjede protiv Gane Vatreni su veliko slavlje podijelili s navijačima u Philadelphiji. Luka Modrić i suigrači pljeskom, zagrljajima i osmijesima zahvalili su hrvatskim navijačima na glasnoj podršci tijekom cijele utakmice.

Vatreni su na najbolji mogući način zaključili grupnu fazu Svjetskog prvenstva 2026. Pobjeda protiv Gane donijela je veliko slavlje, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka igrači su uspjeh podijelili s tisućama hrvatskih navijača na tribinama stadiona u Philadelphiji.

Kapetan Luka Modrić predvodio je slavlje na terenu, pozdravljajući navijače podignutih ruku, dok su mu suigrači prilazili u zagrljaj. Emocije nisu skrivali ni ostali reprezentativci, koji su zajedno zapljeskali hrvatskim navijačima i zahvalili im na glasnoj podršci tijekom cijele utakmice.

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Vatreni nakon pobjede protiv Gane Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

S tribina su odjekivali stihovi navijačkih pjesama, a brojni su navijači mobitelima zabilježili trenutke koje će dugo pamtiti. Igrači su im uzvratili pljeskom, osmijesima i zajedničkim slavljem, pokazujući koliko im znači podrška hrvatskih navijača koji su doputovali u SAD.

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Vatreni nakon pobjede protiv Gane Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

Vatreni nakon pobjede protiv Gane Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Pixsell

Fotografi su zabilježili i srdačne zagrljaje na travnjaku, dok je cijeli stadion svjedočio još jednom posebnom trenutku zajedništva između Vatrenih i njihovih vjernih navijača nakon velike pobjede.

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