Kolinda Grabar-Kitarović objavila fotografije iz VIP lože s utakmice Hrvatske i Gane

Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je pokazala da je velika navijačica Vatrenih – s pratiteljima je podijelila fotografije sa stadiona na kojem je pratila dvoboj Hrvatske i Gane.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je pokazala da ne propušta velike utakmice hrvatske nogometne reprezentacije.

Na društvenim mrežama podijelila je fotografije sa stadiona u Philadelphiji, gdje je pratila susret Hrvatske i Gane.

Za ovu sportsku prigodu odabrala je elegantnu kombinaciju u hrvatskim bojama – crveni prsluk preko bijele košulje, bijele hlače i maramu s crveno-bijelim kockicama, čime je još jednom iskazala podršku Vatrenima. Fotografirala se iz VIP lože s pogledom na travnjak, dok su se nogometaši zagrijavali uoči početka utakmice.

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Dnevnik Nove TV

Prije utakmice gostovala je u Dnevniku Nove TV i otkrila da je zbog utakmice napustila važnu sjednicu. Više čitajte OVDJE.

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