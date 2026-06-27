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Kolinda Grabar-Kitarović objavila fotografije iz VIP lože s utakmice Hrvatske i Gane

Piše J. C., 27.06.2026 @ 22:49 Celebrity komentari
Kolinda Grabar-Kitarović Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Facebook

Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je pokazala da je velika navijačica Vatrenih – s pratiteljima je podijelila fotografije sa stadiona na kojem je pratila dvoboj Hrvatske i Gane.

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