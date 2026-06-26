Luka Modrić zaplakao je na iznenađenje suigrača, na emotivni prizor suze je brisao i Dalić

Luka Modrić emotivno je obilježio svoj 200. nastup za Hrvatsku, a tijekom videa iznenađenja koji su mu pripremili HNS, bivši i sadašnji suigrači te obitelj nije mogao suspregnuti suze, dok je emocije jedva sakrio i izbornik Zlatko Dalić.

Luka Modrić upisao je u pobjedi Hrvatske nad Panamom na SP-u 200. nastup za Vatrene.

Samo tri nogometaša u povijesti upisala su više nastupa od Luke za svoju reprezentaciju, od čega su dvojica - Portugalac Cristiano Ronaldo i Argentinac Lionel Messi - još uvijek aktivni igrači.

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Luka Modrić - 1 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 2 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 5 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 6 Foto: Profimedia

U čast ovog velikog jubileja HNS mu je priredio lijep video u kojem su sudjelovale mnoge legende hrvatske reprezentacije, od brončanih iz 1998. do srebrnih iz 2018., kao i sadašnji suigrači i članovi obitelji.

Više o tom videu pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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Ovaj video emitiran je tijekom zajedničkog ručka u Alexandriji, gdje reprezentacija boravi, a vidno emotivni Modrić u jednom trenutku je i zaplakao.

Koliko cijeni kapetana i vođu reprezentacije, pokazao je i Zlatko Dalić, koji je u jednom dijelu videa snimljen kako briše suze. Na kraju snimke, stručni stožer i izabranici su se dignuli i zapljeskali Modriću na velikom jubileju u najdražem dresu.

Luka Modrić - 6 Foto: Instagram Screenshot

Zlatko Dalić Foto: Instagram Screenshot

Luka Modrić - 3 Foto: Instagram Screenshot

O ključnoj utakmici Hrvatske i Gane čitajte na Gol.hr-u (OVDJE)

Modrićevo druženje s obitelji nakon utakmice protiv Paname pogledajte OVDJE.

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