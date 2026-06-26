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Svaka čast! Svjetska pop-zvijezda na plaži pokazala trbušne mišiće, ovakav rezultat ne dobiva se lako

Piše J. C., Danas @ 14:01 Celebrity komentari
Dua Lipa - 4 Dua Lipa - 4 Foto: Profimedia

Dua Lipa tijekom romantičnog odmora u Italiji pažnju nije privukla samo nježnostima sa zaručnikom Callumom Turnerom, već i besprijekornom figurom, a posebno isklesanim trbušnim mišićima koji su bili u prvom planu.

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Dua Lipa pokazala isklesane trbušne mišiće na odmoru u Italiji
atletska figura
Svaka čast! Svjetska pop-zvijezda na plaži pokazala trbušne mišiće, ovakav rezultat ne dobiva se lako
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