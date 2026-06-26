Svaka čast! Svjetska pop-zvijezda na plaži pokazala trbušne mišiće, ovakav rezultat ne dobiva se lako

Dua Lipa tijekom romantičnog odmora u Italiji pažnju nije privukla samo nježnostima sa zaručnikom Callumom Turnerom, već i besprijekornom figurom, a posebno isklesanim trbušnim mišićima koji su bili u prvom planu.

Britanska glazbena zvijezda Dua Lipa ovih dana uživa u ljetnom odmoru u slikovitom Porto Ercoleu na poluotoku Monte Argentario, gdje je uhvaćena u društvu supruga, glumca Calluma Turnera.

Par je sunčani dan proveo kupajući se u kristalno čistom moru, izmjenjujući nježnosti i opuštajući se daleko od poslovnih obaveza.

Dua Lipa - 1 Foto: Profimedia

Ipak, najveću pažnju privukla je upravo pjevačica, koja je u minijaturnom ljubičastom bikiniju pokazala besprijekornu formu. Posebno su do izražaja došli njezini isklesani trbušni mišići, koji svjedoče o predanosti treninzima i zdravom načinu života. Osim definiranog trbuha, Dua je pokazala i zavidno tonirane noge te atletsku figuru.

Dua Lipa - 3 Foto: Profimedia

Dua Lipa - 2 Foto: Profimedia

Fotografi su je snimili dok je izlazila iz mora i šetala stjenovitom obalom, a u jednom trenutku razmijenila je i poljubac s Turnerom. Par je djelovao zaljubljeno i opušteno, ne skrivajući međusobnu bliskost.

Prema dostupnim informacijama, odmor ipak nije bio potpuno lišen obaveza. Dua je dio vremena provela pregledavajući bilješke, za koje se pretpostavlja da su povezane s poslovnim projektima, dok je Callum uživao u čitanju knjige između kupanja.

Dua Lipa Foto: Instagram

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Podsjetimo, Dua i Callum početkom lipnja vjenčali. Svadba je održana u Italiji, a više pogledajte OVDJE.

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