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Hrvatski rukometni reprezentativac pozirao bez majice, čvrsti torzo raspametio je pratitelje

Piše J. C., Danas @ 11:02 Celebrity komentari
Igor Karačić - 3 Igor Karačić - 3 Foto: Instagram

Jedan od najuspješnijih hrvatskih rukometaša Igor Karačić ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavio fotografije bez majice.

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