Hrvatski rukometni reprezentativac pozirao bez majice, čvrsti torzo raspametio je pratitelje

Jedan od najuspješnijih hrvatskih rukometaša Igor Karačić ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavio fotografije bez majice.

Hrvatski rukometni reprezentativac Igor Karačić ponovno je privukao pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama s odmora na kojima pozira bez majice.

Karačić je podijelio nekoliko opuštenih kadrova snimljenih u prirodi, a u prvom planu našla se njegova besprijekorna fizička forma. Uz crne kupaće hlačice, ruksak i šiltericu okrenutu unatrag, rukometaš je pokazao isklesane mišiće i atletsku građu, što nije promaknulo njegovim obožavateljima.

Igor Karačić - 2 Foto: Instagram

Igor Karačić - 1 Foto: Instagram

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Objava je ubrzo prikupila brojne lajkove i pozitivne reakcije, a pratitelji su ga obasuli komplimentima na račun izgleda i kondicije.

Igor Karačić - 7 Foto: Instagram

Igor Karačić - 5 Foto: Instagram

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Igor Karačić - 9 Foto: Instagram

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