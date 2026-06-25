U minijaturnom bikiniju je pokazala isklesanu figuru, fotografi nisu znali kamo prije pogledati

Kimberley Garner uživala je s dečkom na plaži Solymar u Grčkoj, gdje su razmjenjivali nježnosti, a dizajnerica kupaćih kostima u crnom bikiniju pritom je pokazala svoju vitku figuru.

Kimberley Garner uživa u ljetnim danima na grčkom otoku Mikonosu, gdje je snimljena na poznatoj plaži Solymar u društvu svog dečka.

Bivša zvijezda reality emisije Made in Chelsea privlačila je poglede u jednostavnom, ali efektom crnom bikiniju koji je dodatno naglasio njezinu vitku i istreniranu figuru. Garner, koja danas uspješno vodi vlastiti brend luksuznih kupaćih kostima, još je jednom pokazala zašto se smatra jednom od najbolje odjevenih britanskih poduzetnica kada je riječ o ljetnom stilu.

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Kimberley Garner - 3 Foto: Profimedia

Kimberley Garner - 1 Foto: Profimedia

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Par je djelovao potpuno opušteno dok su zajedno uživali na suncu i u kristalno čistom moru. Paparazzi su ih snimili kako se grle, razmjenjuju nježnosti i poljupce u plićaku, a osmijesi na njihovim licima jasno su pokazivali koliko uživaju u zajedničkom odmoru.

Kimberley Garner - 2 Foto: Profimedia

Nakon kupanja nastavili su druženje na ležaljkama uz plažu, ne skrivajući zaljubljenost ni pred brojnim posjetiteljima. Kimberley je cijelo vrijeme bila dobro raspoložena, a crni bikini s decentnim detaljima savršeno je istaknuo njezinu preplanulu put.

Kimberley Garner - 5 Foto: Profimedia

Kimberley Garner - 14 Foto: Profimedia

Kimberley Garner - 5 Foto: Profimedia

Garner se posljednjih godina uspješno posvetila modnom biznisu, a njezini kupaći kostimi redovito su izbor brojnih poznatih osoba i influencerica. Iako je karijeru započela na televiziji, danas je mnogo poznatija kao dizajnerica i poduzetnica nego kao reality zvijezda.

Ljetovanje u Grčkoj očito joj pruža priliku za odmor od poslovnih obveza, a fotografije pokazuju da joj društvo partnera itekako godi. Zaljubljeni par nije skrivao emocije, pa su zagrljaji i poljupci u moru obilježili njihov dan na jednoj od najpoznatijih mikonoških plaža.

Za Garner se često okreću na plaži, a zašto, pogledajte OVDJE.

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