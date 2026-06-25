Navijačka košulja Kolinde Grabar-Kitarović postala je hit: Malo tko bi pogodio koliko stoji

Kolinda Grabar-Kitarović pojavila se na sjednici Međunarodnog olimpijskog odbora u Lausannei u Louis Vuitton košulji inspiriranoj hrvatskim kockicama vrijednoj oko 2.000 eura.

Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je privukla pozornost svojim modnim odabirom. Na 146. sjednici Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) u Lausannei pojavila se u upečatljivoj crveno-bijeloj košulji koja neodoljivo podsjeća na prepoznatljive hrvatske "kockice".

Bivša hrvatska predsjednica je košulju spojila s bijelim hlačama i salonkama, a elegantnim stajlingom odala je počast hrvatskim nacionalnim bojama uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo.

Galerija 25 25 25 25 25

Riječ je o dizajnerskom modelu, kratkoj košulji Giant Damier iz suradnje Louis Vuitton i Nigo, čija se cijena na tržištu luksuzne mode kreće oko 2.000 eura, ovisno o tržištu i dostupnosti modela.

Na Instagramu je otkrila i razlog zbog kojeg je odabrala upravo takvu kombinaciju te najavila put u Sjedinjene Američke Države.

Emmanuel Macron, Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Profimedia

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Profimedia

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"

"Napokon sam spremna otputovati u Sjedinjene Američke Države kako bih podržala našu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Veselim se navijanju za Hrvatsku u Philadelphiji, stajanju rame uz rame s našim navijačima i jedinstvenoj energiji i strasti koju donosi Svjetsko prvenstvo. Vidimo se u Philadelphiji. Idemo Hrvatska!", poručila je u objavi.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2016. godina Foto: Davor Pongracic / CROPIX

Kolinda Grabar Kitarović i Jakov Kitarović - 6 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kolinda Grabar Kitarović i Jakov Kitarović - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Grabar-Kitarović je već godinama poznata po tome da na velikim sportskim događajima otvoreno pokazuje podršku hrvatskim sportašima, a njezina odjevna kombinacija u bojama hrvatske zastave još je jednom potvrdila da navijački duh ne ostavlja ni tijekom važnih međunarodnih obveza.

Nedavno je pokazala oca i brata, o čemu više čitajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Sve joj pristaje! Naša voditeljica odmor na moru začinila fotkama koje ističu besprijekornu liniju

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Za fotke Dilette Leotte u badiću nije potreban opis, čudo je kako izgleda nakon poroda

Pogledaji ovo Celebrity Par iz MasterChefa poslao snažnu poruku usred navijačke euforije: "Ono što nas povezuje uvijek je bilo jače..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je pjevač čiji hit posljednjih mjeseci prati BiH nogometaše na svakom koraku?

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.