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Ljubav bez granica

Par iz MasterChefa poslao snažnu poruku usred navijačke euforije: "Ono što nas povezuje uvijek je bilo jače..."

Piše E. G., Danas @ 20:56 Celebrity komentari
Sanja i Sead Bojić Sanja i Sead Bojić Foto: Instagram

Bivši kandidati MasterChefa Sead i Sanja Bojić pozirali su u dresovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske te emotivnom porukom poručili kako su ljubav, poštovanje i zajedništvo uvijek jači od svih razlika.

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