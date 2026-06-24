Par iz MasterChefa poslao snažnu poruku usred navijačke euforije: "Ono što nas povezuje uvijek je bilo jače..."

Bivši kandidati MasterChefa Sead i Sanja Bojić pozirali su u dresovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske te emotivnom porukom poručili kako su ljubav, poštovanje i zajedništvo uvijek jači od svih razlika.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je do kraja prve faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Katara. Nije tajna kako su Zmajevi tijekom cijelog turnira dobili podršku iz cijele regije, a navijači Hrvatske i BIH često su na društvenim mrežama pokazivali zajedništvo i međusobnu potporu.

Bivši kandidati popularnog kulinarskog showa MasterChef, Sead i Sanja Bojić, još su jednom pokazali da je njihova ljubavna priča iznad svih podjela.

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Na društvenim mrežama podijelili su niz fotografija na kojima poziraju odjeveni u dresove reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, šaljući snažnu poruku zajedništva, poštovanja i ljubavi.

Zaljubljeni par nije skrivao emocije pred objektivom. Uz osmijehe, zagrljaje i poljupce, Sead i Sanja pozirali su u bojama svojih zemalja, pokazujući kako različito podrijetlo može biti dodatna snaga, a ne prepreka.

Sanja Cukon i Sead Bojić Foto: Instagram

Sanja Cukon i Sead Bojić - 5 Foto: Instagram

Sanja Cukon i Sead Bojić - 2 Foto: Instagram

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Uz fotografije objavili su i emotivnu poruku koja je oduševila njihove pratitelje: "Hrvatska i Bosna i Hercegovina u jednom kadru, u jednom zagrljaju i u jednom životu. Naša priča pokazuje da ljubav ne pita odakle si, nego kakav si čovjek. Ono što nas povezuje uvijek je bilo jače od svega što nas razlikuje. Danas s ponosom nosimo boje svojih zemalja i još ponosnije živimo vrijednosti koje dijelimo – ljubav, obitelj, poštovanje i zajedništvo. Jer kada se spoje dva srca, spoje se i svjetovi."

Fotografije su brzo privukle pažnju njihovih pratitelja koji su ih zasuli brojnim pozitivnim komentarima i pohvalama.

Sanja Cukon i Sead Bojić - 4 Foto: Instagram

Sanja Cukon i Sead Bojić - 2 Foto: Instagram

Sanja Cukon i Sead Bojić - 2 Foto: Instagram

Sead i Sanja upoznali su se tijekom sudjelovanja u MasterChefu, a vjenčali su se krajem 2025. godine. Njihova najnovija objava još je jednom potvrdila da su skladan par koji s ponosom njeguje i svoje različitosti i zajedničke vrijednosti.

Detalje Sanjine i Seadove ljubavne priče pročitajte OVDJE.

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