Podsjetnik na teške dane: Skijaška legenda pokazala posljedice teške ozljede s Olimpijskih igara

Lindsey Vonn tijekom odmora u Saint-Tropezu pokazala je veliki ožiljak na nozi koji je ostao kao trajni podsjetnik na teške ozljede i operacije koje su obilježile njezinu skijašku karijeru.

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn ovih dana uživa na odmoru u francuskom Saint-Tropezu, gdje je snimljena na privatnoj jahti kako se sunča, pliva i skače u more.

Iako djeluje opušteno i bezbrižno, fotografije su otkrile i veliki ožiljak na njezinoj nozi, podsjetnik na jednu od najtežih ozljeda u njezinoj impresivnoj karijeri koju je zaradila na nedavnim Zimskim olimpijskim igrama.

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Lindsey Vonn - 2 Foto: Profimedia

Na najnovijim fotografijama bivša olimpijska pobjednica i višestruka osvajačica Svjetskog kupa nosi bijeli bikini dok se kreće po jahti, a jasno se vidi dugačak ožiljak duž noge. Unatoč tome, Vonn ne skriva tragove svojih sportskih bitaka te često ističe kako su upravo oni dokaz svega što je prošla tijekom karijere.

Lindsey Vonn - 4 Foto: Profimedia

Nekadašnja kraljica skijaških staza pokazala je da joj ni teške ozljede nisu oduzele ljubav prema aktivnom životu. Tijekom odmora uživala je u plivanju, ronjenju i morskim avanturama, a njezina energija i danas impresionira obožavatelje diljem svijeta.

Lindsey Vonn - 1 Foto: Profimedia

Lindsey Vonn (Foto: Getty) Foto: Getty

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Vonn je nedavno ponovno privukla pažnju javnosti nakon što je otkrila da je godinama vodila tešku zdravstvenu bitku povezanu s autoimunim problemima, o čemu će detaljnije progovoriti u svojoj novoj knjizi.

Lindsey Vonn - 6 Foto: Afp

Lindsey Vonn - 2 Foto: Afp

No, sudeći prema prizorima iz Saint-Tropeza, slavna sportašica danas je fokusirana na odmor, oporavak i uživanje u životu nakon svih izazova koje je uspješno prebrodila.

Njezinu životnu priču pročitajte OVDJE.

Zbog ove ozljede joj je umalo amputirana noga. Što je rekla u prvom javnom istupu, pogledajte OVDJE.

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