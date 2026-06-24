Slavni glumac otkrio kroz kakvu je agoniju prolazio, zbog svega se okrenuo šamanima

Joe Manganiello otkrio je da se sedam godina borio s teškim autoimunim bolestima i kroničnom boli, zbog čega je prošao i amputaciju organa koja mu je spasila život, a svoje iskustvo opisao je u novim memoarima.

Joe Manganiello godinama je slovio za jednog od najspremnijih holivudskih glumaca, no iza mišićavog izgleda i uspješne karijere skrivala se teška zdravstvena borba o kojoj javnost nije znala gotovo ništa.

Zvijezda filmova "Magic Mike" i serije "Okus krvi" sada je odlučila prvi put otvoreno progovoriti o sedam godina dugom razdoblju obilježenom kroničnom boli, autoimunim bolestima i borbom za život.

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Joe Manganiello (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

49-godišnji glumac, koji vuče, među ostalima, porijeklo i iz Hrvatske, svoje je iskustvo pretočio u memoare "Bloodlines", koji izlaze 13. listopada. U knjizi otkriva kako se suočavao s nizom bolesti povezanih s autoimunim poremećajima koje su zahvatile njegovu kožu, štitnjaču, oči, pluća i probavni sustav.

Prema najavi izdavača, njegovo zdravstveno stanje dovelo je i do amputacije organa koja mu je spasila život, a liječnici godinama nisu mogli pronaći jasno objašnjenje za njegove simptome.

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Joe Manganiello - 5 Foto: YouTube Screenshot

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Frustriran nedostatkom odgovora koje je dobivao od tradicionalne medicine, Manganiello je krenuo u potragu za alternativnim rješenjima. Istraživao je šamanske prakse, poganske rituale, drevne mitove i vlastitu obiteljsku povijest, tijekom koje je otkrio priče svojih predaka koji su preživjeli armenski genocid, ali i članova obitelji koji su se borili s kroničnim bolestima. Upravo su ga ta otkrića potaknula na dublje promišljanje o nasljeđu, identitetu, vjeri i vlastitoj snazi.

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Sofia Vergara i Joe Manganiello (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Iako će "Bloodlines" mnogi doživjeti kao priču o zdravstvenoj krizi, glumac ističe da je riječ o mnogo širem osobnom putovanju. Knjiga istražuje kako prošlost oblikuje sadašnjost te kako se ljudi nose s gubitkom, traumama i izazovima koje život donosi.

Manganiello, koji je posljednjih godina ponovno pronašao sreću uz zaručnicu Caitlin O'Connor nakon razvoda od Sofíje Vergare, ovom knjigom otkriva svoju dosad najintimniju stranu i priču o preživljavanju koju je godinama držao podalje od očiju javnosti.

Joe Manganiello - 3 Foto: Profimedia

Joe Manganiello (Foto: Instagram) Foto: Instagram

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