Prizori Modrićevog poljupca djetetu tope i najtvrđa srca

Luka Modrić nakon povijesnog 200. nastupa za hrvatsku reprezentaciju pobjedu protiv Paname proslavio je u zagrljaju supruge Vanje i njihove djece koja su ga bodrila s tribina stadiona u Torontu.

Luka Modrić još je jednom ispisao povijest hrvatskog nogometa.

Kapetan Vatrenih u utakmici protiv Paname upisao je svoj 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju, a emotivne trenutke nakon susreta podijelio je s članovima svoje obitelji koji su ga bodrili s tribina stadiona u Torontu.

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Luka Modrić Foto: IMAGO/PMEimages

Luka Modrić Foto: Boris Kovacev/Cropix

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka Modrić se uputio prema dijelu tribina gdje su ga čekali supruga Vanja i njihovo troje djece. Fotografi su zabilježili niz dirljivih prizora – od zagrljaja i poljubaca do razgovora i zajedničkog druženja s najbližima koji su s ponosom pratili još jedan veliki trenutak u njegovoj bogatoj karijeri.

Vatreni s obitelji - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vatreni s obitelji - 9 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

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Posebnu pozornost privukla su i Modrićeva djeca koja su nosila hrvatske dresove s prezimenom svog oca na leđima. Kapetan Vatrenih nije skrivao emocije dok je grlio kćeri i sina, a obiteljsko okupljanje nakon utakmice pokazalo je koliko mu podrška najbližih znači tijekom svih ovih godina provedenih u nacionalnom dresu.

Luka Modrić - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Luka Modrić - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Luka Modrić - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dvjesto nastupa za reprezentaciju dosegnulo je tek nekoliko nogometaša u svjetskoj povijesti, a Modrić je taj impresivni jubilej obilježio na najljepši mogući način – pobjedom Hrvatske i trenucima koje je nakon utakmice podijelio s obitelji. Nakon svih trofeja, rekorda i priznanja, upravo su zagrljaji najmilijih bili najvrjednija nagrada za još jednu povijesnu večer hrvatskog kapetana.

Prizore slavlja Vatrenih s obiteljima pogledajte OVDJE.

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