Mladen Grdović snimljen među hrvatskim navijačima u Torontu, kamere su uhvatile zanimljiv prizor

Mladen Grdović snimljen je među hrvatskim navijačima na stadionu u Torontu nakon utakmice Hrvatske i Paname, gdje je u kockastom dresu i plavom sakou još jednom pokazao koliko vjerno prati Vatrene.

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića pogotkom Ante Budimira pobijedili su ekipu iz Paname 1:0, čime su ostavili šansu za prolazak u iduću fazu natjecanja.

Među hrvatskim navijačima na stadionu u Torontu nakon utakmice Hrvatske i Paname snimljen je i Mladen Grdović. Legendarni zadarski pjevač pojavio se na tribinama u prepoznatljivom navijačkom izdanju te nije propustio podržati Vatrene na velikoj svjetskoj pozornici.

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Mladen Grdović - 1 Foto: Boris Kovačev / CROPIX

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Na fotografiji se vidi kako Grdović napušta svoje mjesto među gledateljima, odjeven u prepoznatljiv plavi sako i hrvatski kockasti dres, dok oko njega brojni navijači još slave nastup hrvatske reprezentacije. Posebno se isticala atmosfera zajedništva, a mnogi su željeli ovjekovječiti trenutke sa stadiona.

Mladen Grdović - 3 Foto: Pixsell

Mladen Grdović - 1 Foto: Pixsell

Mladen Grdović - 4 Foto: Jure Miskovic / CROPIX

Uoči utakmice sreo ga je i naš travel-bloger Kristijan Iličić, a kako je izgledao njihov susret, pogledajte OVDJE.

Poznat je kao jedan od najvjernijih pratitelja Vatrenih te ih redovito prati na velikim natjecanjima kada mu to poslovne obveze dopuštaju. Bio je uz reprezentaciju tijekom osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, kao i četiri godine kasnije u Kataru, gdje je Hrvatska stigla do brončane medalje. Zato ne čudi što je i ovoga puta bio među onima koji su uživo bodrili izabranike Zlatka Dalića.

Mladen Grdović i Vatreni Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Mladen Grdović Foto: PR

Njegovo pojavljivanje na tribinama privuklo je pozornost okupljenih navijača, a fotografija iz Toronta brzo je završila među zanimljivijim prizorima s utakmice Hrvatske i Paname.

Za feštu je pripremio i gitaru, o čemu više čitajte OVDJE.

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