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lijepa gesta

Kamere su uhvatile susret Dalića i izbornika Paname, njihov potez pokazao je pravo lice sporta

Piše E. G., Danas @ 03:38 Zanimljivosti komentari
Zlatko Dalić i Thomas Christiansen - 2 Zlatko Dalić i Thomas Christiansen - 2 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Zlatko Dalić i panamski izbornik Thomas Christiansen uoči susreta Hrvatske i Paname razmijenili su prigodne darove.

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