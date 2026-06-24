Kamere su uhvatile susret Dalića i izbornika Paname, njihov potez pokazao je pravo lice sporta

Zlatko Dalić i panamski izbornik Thomas Christiansen uoči susreta Hrvatske i Paname razmijenili su prigodne darove.

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića pogotkom Ante Budimira pobijedili su ekipu iz Paname 1:0, čime su ostavili šansu za prolazak u iduću fazu natjecanja.

Kao i uoči utakmice prvog kola s Engleskom, Dalić je dobio priliku za kratki susret s kolegom Thomasom Christiansenom, s kojim je razmijenio prigodne darove u prijateljskom ozračju.

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Zlatko Dalić i Thomas Christiansen - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

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Fotografi su zabilježili trenutak u kojem Dalić panamskom kolegi predaje vrećicu s poklonom, a prema uobičajenoj praksi reprezentacija, moguće je da se u njoj nalazio hrvatski dres ili drugi službeni suvenir HNS-a. S druge strane, Christiansen je hrvatskom izborniku uručio dres reprezentacije Paname.

Stožer Zlatka Dalića Foto: Boris Kovacev/Cropix

Hrvatski nogometni reprezentativci Foto: Boris Kovacev/Cropix

Andrej Plenković i Gianni Infantino Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

Iako se ovakve razmjene darova rijetko vide, ovo se može gledati kao simbol međusobnog poštovanja i fair-playja među reprezentacijama.

Iako su nakon srdačnog susreta uslijedile ozbiljne obveze na terenu, Dalić i Christiansen pokazali su da rivalstvo traje samo tijekom 90 minuta igre, dok izvan terena prevladavaju sportski duh i međusobno uvažavanje.

Dalić je poklonio vrećicu i kolegi na engleskoj klupi, o čemu više čitajte OVDJE.

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