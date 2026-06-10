Antu Budimira i suprugu povezuje više od ljubavi: Zajedno dijele tužnu sudbinu!

Napadač Osasune i Hrvatske Ante Budimir sa suprugom Monikom ima tri sina.
Ante Budimir posljednjih je godina izrastao u jednog od najcjenjenijih hrvatskih nogometaša u inozemstvu. Iako nikada nije bio među najeksponiranijim zvijezdama Vatrenih, napadač Osasune svojim je golovima, radnom etikom i upornošću dokazao da se uspjeh može graditi i bez velikih naslovnica.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen dobro raspoloženi Nasmijani bračni par Milanović u zajedničkom izlasku: Lepršava suknja Sanje krala je sve poglede
A kad je riječ o njegovu privatnom životu, Ante je inače poprilično samozatajan.
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Ante Budimir s obitelji Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
Ante Budimir Foto: Tom Dubravec/Cropix
Ante Budimir Foto: Tom Dubravec/Cropix
O obitelji rijetko govori, no poznato je da je sa suprugom Monikom, porijeklom iz Vukovara, u sretnom braku od 2019. godine i da zajedno imaju trojicu sinova.
Ante na društvenim mrežama obilježava posebne obiteljske trenutke pa je tako podijelio i nekoliko fotografija sa svojeg vjenčanja.
Ante Budimir Foto: Tom Dubravec/Cropix
Monika Budimir Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Poznato je i da je naš reprezentativac skroman i religiozan.
Jednom je prilikom otkrio i kako je upoznao suprugu Moniku, o kojoj se također ne zna puno.
"Upoznali smo se u Velikoj Gorici. I ona je izbjeglica, ona je iz Vukovara", kazao je za 24sata Budimir, koji je također izbjeglica iz Žepča.
Ante Budimir s obitelji Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
Ante Budimir s obitelji Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
Monika je Anti velika podrška, u što smo se mogli uvjeriti tijekom zadnjeg Svjetskog prvenstva, kada ga je sa sinovima bodrila na utakmicama.
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