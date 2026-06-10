Antu Budimira i suprugu povezuje više od ljubavi: Zajedno dijele tužnu sudbinu!

Napadač Osasune i Hrvatske Ante Budimir sa suprugom Monikom ima tri sina.

Ante Budimir posljednjih je godina izrastao u jednog od najcjenjenijih hrvatskih nogometaša u inozemstvu. Iako nikada nije bio među najeksponiranijim zvijezdama Vatrenih, napadač Osasune svojim je golovima, radnom etikom i upornošću dokazao da se uspjeh može graditi i bez velikih naslovnica.

A kad je riječ o njegovu privatnom životu, Ante je inače poprilično samozatajan.

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Ante Budimir s obitelji Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Ante Budimir Foto: Tom Dubravec/Cropix

Ante Budimir Foto: Tom Dubravec/Cropix

O obitelji rijetko govori, no poznato je da je sa suprugom Monikom, porijeklom iz Vukovara, u sretnom braku od 2019. godine i da zajedno imaju trojicu sinova.

Ante na društvenim mrežama obilježava posebne obiteljske trenutke pa je tako podijelio i nekoliko fotografija sa svojeg vjenčanja.

Ante Budimir Foto: Tom Dubravec/Cropix

Monika Budimir Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Poznato je i da je naš reprezentativac skroman i religiozan.

Jednom je prilikom otkrio i kako je upoznao suprugu Moniku, o kojoj se također ne zna puno.

"Upoznali smo se u Velikoj Gorici. I ona je izbjeglica, ona je iz Vukovara", kazao je za 24sata Budimir, koji je također izbjeglica iz Žepča.

Ante Budimir s obitelji Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Ante Budimir s obitelji Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Monika je Anti velika podrška, u što smo se mogli uvjeriti tijekom zadnjeg Svjetskog prvenstva, kada ga je sa sinovima bodrila na utakmicama.

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