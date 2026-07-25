Alka Vuica pokazala unuka: Emotivna poruka novopečene bake raznježila je sve

Alka Vuica ne skriva koliko uživa u novoj životnoj ulozi ,nekoliko dana nakon što je postala baka, raznježila je pratitelje prvim fotografijama sina Ariana s novorođenim dječačićem.
Nekoliko dana nakon što je postala baka, Alka Vuica na društvenim je mrežama podijelila prve fotografije koje su raznježile njezine brojne pratitelje.3 vijesti o kojima se priča 59 mu je godina Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca pogledajte fotke Kovačića i Izabel paparazzi uhvatili u društvu Haalanda na vjenčanju nogometaša u Italiji pjevala im vanna Vjenčao se Vatreni Toni Fruk! Njegov bivši suigrač snimio je prvi ples mladoženje i lijepe Slavonke
Na njima njezin sin Arian nježno u naručju drži svog novorođenog sina, a emotivni prizori brzo su privukli mnoštvo čestitki i lijepih želja.
Pjevačica nije skrivala koliko je dirnuta dolaskom najmlađeg člana obitelji pa je uz fotografije objavila i emotivnu poruku dobrodošlice.
"Ljubavi mala, dobrodošao na ovaj svijet i u našu obitelj. Neka te Bog blagoslovi i čuvaju te anđeli od svakog zla. Neka te svuda prati samo ljubav i dobrota. Voli te nona Bella", napisala je Alka.
Alka Vuica i Simon Le Bon - 4 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Nevjerojatna figura naše bivše misice u badiću: Još nedavno borila se s karcinomom
Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a pratitelji su novopečenoj baki u komentarima poželjeli mnogo sretnih i nezaboravnih trenutaka s unukom.
Podsjetimo, sretnu vijest da su postali roditelji prvi su podijelili Alkin sin Arian i njegova partnerica Dora Šitum, kojima je ovo prvo dijete. Alka je još tijekom trudnoće otvoreno govorila koliko se veseli ulozi bake te je otkrila da se s velikim uzbuđenjem priprema za dolazak unuka.
In Magazin: Alka Vuica i Dora Šitum - 5 Foto: In Magazin
Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgleda brat Ane Rucner? Baš poput sestre bavi se glazbom, objavila je njegovu fotku
Više o Dori čitajte OVDJE.
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Naša pjevačica na špici otkrila spol svog djeteta: I vijest o trudnoći dugo je čuvala za sebe
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Knoll zatreskala u ritmu u uskom korzetu: Evo kako je prošao njen nastup u Splitu