Alka Vuica pokazala unuka: Emotivna poruka novopečene bake raznježila je sve

Alka Vuica ne skriva koliko uživa u novoj životnoj ulozi ,nekoliko dana nakon što je postala baka, raznježila je pratitelje prvim fotografijama sina Ariana s novorođenim dječačićem.

Nekoliko dana nakon što je postala baka, Alka Vuica na društvenim je mrežama podijelila prve fotografije koje su raznježile njezine brojne pratitelje.

Na njima njezin sin Arian nježno u naručju drži svog novorođenog sina, a emotivni prizori brzo su privukli mnoštvo čestitki i lijepih želja.

Pjevačica nije skrivala koliko je dirnuta dolaskom najmlađeg člana obitelji pa je uz fotografije objavila i emotivnu poruku dobrodošlice.

"Ljubavi mala, dobrodošao na ovaj svijet i u našu obitelj. Neka te Bog blagoslovi i čuvaju te anđeli od svakog zla. Neka te svuda prati samo ljubav i dobrota. Voli te nona Bella", napisala je Alka.

Alka Vuica i Simon Le Bon - 4 Foto: Instagram

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Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a pratitelji su novopečenoj baki u komentarima poželjeli mnogo sretnih i nezaboravnih trenutaka s unukom.

Podsjetimo, sretnu vijest da su postali roditelji prvi su podijelili Alkin sin Arian i njegova partnerica Dora Šitum, kojima je ovo prvo dijete. Alka je još tijekom trudnoće otvoreno govorila koliko se veseli ulozi bake te je otkrila da se s velikim uzbuđenjem priprema za dolazak unuka.

In Magazin: Alka Vuica i Dora Šitum - 5 Foto: In Magazin

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Više o Dori čitajte OVDJE.

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