Naša pjevačica na špici otkrila spol svog djeteta: I vijest o trudnoći dugo je čuvala za sebe

Glazbenica Dunja Ercegović, poznatija pod umjetničkim imenom Bad Daughter, prošetala je zagrebačkom špicom sa svojim sinčićem i još jednom pokazala da joj uloga majke itekako pristaje.

Sunčana subota u središtu Zagreba ponovno je okupila brojna poznata lica, a među njima je fotografima za oko zapela i glazbenica Dunja Ercegović, koju publika poznaje pod umjetničkim imenima Bad Daughter i Lovely Quinces.

Ovaj put nije bila sama – društvo joj je pravio sinčić, kojeg je provozala u dječjim kolicima.

Dunja Ercegović Foto: Josip Moler/Cropix

Dunja je za šetnju odabrala ležernu ljetnu kombinaciju. Nosila je svijetli top od čipke, traperice ravnog kroja i crne balerinke, a cijeli je outfit razigrala upečatljivim crvenim šeširom i maramom oko vrata. Uz veliki prugasti ceker i osmijeh koji nije skidala s lica, djelovala je opušteno i odlično raspoloženo dok je gurala kolica ulicama centra grada.

Dunja Ercegović Foto: Josip Moler/Cropix

Prošle godine upravo je zagrebačka špica bila mjesto na kojem je prvi put pokazala trudnički trbuh, a nedugo zatim postala je majka. Danas je često možemo vidjeti kako uživa u obiteljskim trenucima, a subotnja šetnja sa sinom bila je još jedan takav prizor.

Dunja Ercegović - 5 Foto: Josip Moler / CROPIX

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Dunja je jedna od najcjenjenijih domaćih kantautorica svoje generacije. Karijeru je započela pod imenom Lovely Quinces, a posljednjih godina stvara i nastupa kao Bad Daughter, projekt s kojim je osvojila publiku i kritiku. Za pjesmu "Changes" 2022. godine osvojila je i Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu, potvrdivši status jedne od najzanimljivijih hrvatskih glazbenica.

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Iako privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, svaki njezin izlazak na zagrebačku špicu privuče pažnju, a ovoga puta posebno su raznježile fotografije na kojima s osmijehom uživa u šetnji sa svojim mališanom.

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