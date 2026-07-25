Knoll zatreskala u ritmu u uskom korzetu: Evo kako je prošao njen nastup u Splitu

Ivana Knoll ponovno je privukla sve poglede, ovoga puta na Parku mladeži u Splitu, gdje je rasplesala publiku svojim DJ nastupom na otvorenju Europskog prvenstva u ragbiju.

Ivana Knoll pokazala je da se odlično snalazi i iza DJ pulta. Najpoznatija hrvatska navijačica u petak navečer nastupila je na Parku mladeži u Splitu u sklopu otvorenja Europskog prvenstva u ragbiju, gdje je energičnim setom podigla atmosferu među okupljenima.

Tijekom nastupa miksala je hitove, plesala u ritmu glazbe i neprestano komunicirala s publikom, koju je pokretima ruku i zaraznom energijom dodatno poticala na zabavu. Osmijeh gotovo nije skidala s lica, a cijeli je nastup bio popraćen odličnom atmosferom.

Ivana Knoll - 8 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

Ivana Knoll - 7 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Pixsell

Ivana Knoll - 6 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

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Posebnu pažnju privukao je i njezin modni odabir. Ivana je za ovu prigodu odjenula upečatljivi plavi korzet inspiriran sportskim stilom, u kombinaciji s trapericama i odgovarajućim detaljima, čime je još jednom pokazala da voli odvažne modne kombinacije koje rijetko prolaze nezapaženo.

Ivana Knoll - 5 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

Ivana Knoll - 3 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

Ivana Knoll - 2 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

Ivana Knoll - 1 Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

Dio nastupa pogledajte OVDJE.

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Inače, Knoll već neko vrijeme živi u dalekom Miamiju gdje se počela baviti glazbom.

Nedavno je objavila fotografije u minijaturnom bikiniju, pogledajte ih OVDJE.

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