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s odmora

Znate li kako izgleda brat Ane Rucner? Baš poput sestre bavi se glazbom, objavila je njegovu fotku

Piše J. C., Danas @ 15:01 Celebrity komentari
Ana Rucner na Instagramu - 4 Ana Rucner na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Obiteljski trenuci najvrjedniji su uspomene, a toga je itekako svjesna i Ana Rucner, koja je pratiteljima pokazala kako izgleda njezin odmor u društvu najbližih.

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