Znate li kako izgleda brat Ane Rucner? Baš poput sestre bavi se glazbom, objavila je njegovu fotku

Obiteljski trenuci najvrjedniji su uspomene, a toga je itekako svjesna i Ana Rucner, koja je pratiteljima pokazala kako izgleda njezin odmor u društvu najbližih.

Najpoznatija hrvatska violončelistica Ana Rucner ovih dana uživa u ljetnim danima na Braču, a dio privatne atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Glazbenica je objavila niz toplih obiteljskih fotografija na kojima pozira s majkom Snježanom, ocem Draganom i starijim bratom Mariom, s kojim je, kako je otkrila, nakon dugo vremena ponovno provela nekoliko dana u kompletnom obiteljskom sastavu.

Ana Rucner na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Ana Rucner na Instagramu - 3 Foto: Instagram

"Nekoliko dana zajedno. Nas četvero. Kao nekad. Najveći luksuz je ovo vrijeme koje dijelimo", napisala je Ana uz objavu koja je raznježila njezine pratitelje.

Ana Rucner na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Ana Rucner na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Posebnu pozornost privukao je njezin brat Mario, kojeg javnost nema priliku često vidjeti. Na fotografijama obitelj pozira nasmijana i opuštena, a jedna od njih pokazuje njihovu razigranu stranu dok zajednički poziraju pred objektivom.

Mario Rucner, baš poput svoje sestre, život je posvetio glazbi. Stariji je od Ane nekoliko godina, a profesionalno djeluje kao violist te je godinama prisutan na hrvatskoj glazbenoj sceni, iako se rijetko pojavljuje u medijima.

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Ana je još jednom pokazala da su joj, unatoč brojnim koncertima i poslovnim obvezama, upravo obitelj i zajednički trenuci ono što najviše cijeni.

Ana Rucner - 1 Foto: Marko Grubišić/Hit Records promo

Ana Rucner - 6 Foto: Privatni album

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