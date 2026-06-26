Prelijepa Ana Rucner otkrila radosnu vijest: "Ovo je za mene velika čast!"

Ana Rucner primila je Zlatnu plaketu za Ličnost godine u području umjetnosti i glazbe, poručivši da joj je to priznanje velika čast i dodatni poticaj za nove glazbene projekte.

Violončelistica Ana Rucner pohvalila se na Instagramu velikim priznanjem koje je primila u sklopu 47. izdanja manifestacije "Izbor najmenadžera, najkompanija i ličnosti godine" u Bosni i Hercegovini.

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Glazbenica je osvojila Zlatnu plaketu, Ličnost godine za oblast umjetnosti i muzike, a s pratiteljima je podijelila fotografije s dodjele.

Uz elegantno bijelo izdanje ponosno je pozirala s plaketom i priznanjem te iskreno zahvalila svima koji su je podržali.

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Ana Rucner - 2 Foto: Ana Rucner/Instagram

"S velikom zahvalnošću primila sam 'Zlatnu plaketu - Ličnost godine za oblast umjetnosti i muzike' koje se dodjeljuje u okviru 47. izdanja manifestacije 'Izbor najmenadžera, najkompanija i ličnosti godine'.

Ovo priznanje za mene predstavlja veliku čast i dodatnu inspiraciju da nastavim stvarati, pomicati granice i kroz glazbu povezivati ljude.

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Ana Rucner - 1 Foto: Ana Rucner/Instagram

Hvala stručnom žiriju na ovom vrijednom priznanju. Nastavljamo dalje, s ljubavlju, strašću i novim glazbenim pričama", napisala je Ana u opisu objave.

Objavu pogledajte OVDJE.

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