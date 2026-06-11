Pretraži
''voljela bih...''

Ani Rucner Šangaj je postao drugi dom: Glazbenica nam je otkrila planove za budućnost

Piše E. G., Danas @ 07:29 Celebrity komentari
Ana Rucner - 4 Ana Rucner - 4 Foto: Privatni album

Ana Rucner u intervjuu za naš portal otkrila je kako je nastala njezina meditativna verzija skladbe The Swan, zašto je Kina postala važan dio njezina umjetničkog života, koliko joj znači suradnja sa sinom Darianom te kako kroz projekte poput Koncertne meditacije 432Hz i Pozdrava ljetu klasičnu glazbu približava novim generacijama.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Intervju s Anom Rucner
''voljela bih...''
Ani Rucner Šangaj je postao drugi dom: Glazbenica nam je otkrila planove za budućnost
Gdje je danas Tamara Garbajs?
ima 49 godina
Sjećate se ove naše glumice? Evo gdje je danas, njezin izgled sve je iznenadio
Josipa Lisac i Vesna Pisarović gošće Jakovu Jozinoviću na drugom koncertu u Areni Zagreb
nevjerojatna podrška
"Sve si ispite položio": Dvije glazbene dive su priredile Jakovu Jozinoviću večer za pamćenje
Talijani odabrali najljepše WAGsice Svjetskog prvenstva 2026.
opaka konkurencija
One kradu pozornost nogometašima? Talijani su odabrali najatraktivnije žene Svjetskog prvenstva
Dua Lipa objavila fotografije s vjenčanja s Callumom Turnerom
više od 3000 sati rada
Objavljeni bajkoviti prizori s vjenčanja kosovske senzacije, njezina haljina ostavila je sve bez daha!
Jakov Jozinović ekskluzivno na Dnevnik Nove TV
"sebi sam jasno obećao..."
Je li Meri došla u Arenu? Jakov Jozinović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV zaintrigirao odgovorom
Matija Cvek i Aleksandra Prijović se pridružili Jakovu Jozinoviću na koncertu u Areni Zagreb
publika je eruptirala
Nitko nije očekivao ovo iznenađenje: Aleksandra Prijović pojavila se na pozornici uz Jakova Jozinovića!
Renata Lovrinčević Buljan prisjetila se ljetnih dana sa Žanamari: U minijaturnim bikinijima uživale na jahti
brčkanje u moru
Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima
Nives Celzijus u crnoj utegnutoj haljini
Uffff!
Nije za svakoga! Nives tražila spas od vrućina u utegnutoj haljini koja malo toga prepušta mašti
Dua Lipa objavila fotografije s vjenčanja s Callumom Turnerom
više od 3000 sati rada
Objavljeni bajkoviti prizori s vjenčanja kosovske senzacije, njezina haljina ostavila je sve bez daha!
Maja Šuput pokazala isklesanu figuru u minijaturnom badiću 3
''komad uživa''
Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše
Osvanule nove fotografije djevojke Joška Gvardiola Lu Mastrović 3
evo gdje je bila
Osvanula je nova fotka lijepe i samozatajne djevojke Joška Gvardiola!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Samozadovoljavao se na balkonu u Zadru: Došla je policija i imala što vidjeti u stanu
Objavljeni detalji
Samozadovoljavao se na balkonu u Zadru: Došla je policija i imala što vidjeti u stanu
Jaka oluja pogodila Njemačku: Munja udarila sportski teren, ozlijeđeno 10 osoba, među njima i dijete
Na udaru toplinskog vala
Jaka oluja pogodila europsku zemlju: Munja udarila sportski teren, ozlijeđeno 10 osoba, među njima i dijete
Policija u Njemačkoj pronašla tijelo djeteta
horor u njemačkoj
Tromjesečnu bebu oteli iz kolica, okončana je velika potraga: Policija pronašla tijelo
show
Dua Lipa objavila fotografije s vjenčanja s Callumom Turnerom
više od 3000 sati rada
Objavljeni bajkoviti prizori s vjenčanja kosovske senzacije, njezina haljina ostavila je sve bez daha!
Josipa Lisac i Vesna Pisarović gošće Jakovu Jozinoviću na drugom koncertu u Areni Zagreb
nevjerojatna podrška
"Sve si ispite položio": Dvije glazbene dive su priredile Jakovu Jozinoviću večer za pamćenje
Nives Celzijus u crnoj utegnutoj haljini
Uffff!
Nije za svakoga! Nives tražila spas od vrućina u utegnutoj haljini koja malo toga prepušta mašti
zdravlje
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Izdane su nove smjernice
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Jedna namirnica može sniziti krvni tlak za čak 30 % – stručnjaci je preporučuju svaki dan
Fascinantni rezultati nove studije
Jedna namirnica može sniziti krvni tlak za čak 30 % – stručnjaci je preporučuju svaki dan
Probadanje u glavi iza uha: Jedan od najčešćih uzroka nema veze s uhom
Piše liječnik
Probadanje u glavi iza uha: Jedan od najčešćih uzroka nema veze s uhom
zabava
Trudnica izašla iz mora i imala je što vidjeti, pridružio joj se osmi putnik
Dr. Hobotnica
Trudnica izašla iz mora i imala je što vidjeti, pridružio joj se osmi putnik
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Boli njega briga za turiste: Lokalno stanovništvo više nema živaca za glupiranje, ovo je bila bolna lekcija
Što kažete?
Boli njega briga za turiste: Lokalno stanovništvo više nema živaca za glupiranje, ovo je bila bolna lekcija
tech
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
Tradicija duga više desetljeća
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
sport
Drama u Torontu: Nijemci u posljednjim sekundama preokrenuli za prvo mjesto skupine
Sjajna utakmica
Drama u Torontu: Nijemci u posljednjim sekundama preokrenuli za prvo mjesto skupine
Hrvatsku čeka najteži mogući ždrijeb? Projekcije otkrile paklenu rutu do finala SP-a
Same velesile
Hrvatsku čeka najteži mogući ždrijeb? Projekcije otkrile paklenu rutu do finala SP-a
Real Madrid objavio službeno priopćenje oko Michaela Olisea
Iz vedra neba
Real Madrid objavio službeno priopćenje oko Michaela Olisea
tv
Tajne prošlosti: Ne propustite pogledati koje vas napetosti očekuju u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"!
TAJNE PROŠLOSTI
Ne propustite pogledati koje vas napetosti očekuju u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"!
Daleki grad: Više ne skrivaju svoju vezu! Zaljubili su se na snimanju serije
DALEKI GRAD
Više ne skrivaju svoju vezu! Zaljubili su se na snimanju serije
Daleki grad: Hoće li okrutna ucjena nanijeti bol doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Hoće li okrutna ucjena nanijeti bol doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
putovanja
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Kadulja ili žalfija
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Lagani ručak: Salata od tune s preljevom koji joj krade sve pohvale
Ideja za ljeto
Lagani ručak: Salata od tune s preljevom koji joj krade sve pohvale
novac
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Nedopušteni dogovor?
Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Ove europske zemlje imaju najviše milijunaša s bogatstvom većim od 25 milijuna eura
Raste broj ultrabogatih
Ove europske zemlje imaju najviše milijunaša s bogatstvom većim od 25 milijuna eura
lifestyle
Street style iz središta Zagreba u cvjetnoj mini haljini i crvenim balerinkama
Jednostavno, a efektno
Špica je bila njena modna pista: Oko izbora obuće neki bi dvojili, ali haljina je perfekcija
Kolač od kokosa bez pečenja za 10 minuta
kako je sočan
Čekamo ljeto uz fini kolač od kokosa bez pečenja, spreman je za 10 minuta
Jelena Đoković proslavila 40. rođendan u kratkoj haljinici i ravnim sandalama
super kombinacija
Jelena Đoković: "Gole" sandale od 49 eura i najslađa ljetna haljina za proslavu rođendana
sve
Street style iz središta Zagreba u cvjetnoj mini haljini i crvenim balerinkama
Jednostavno, a efektno
Špica je bila njena modna pista: Oko izbora obuće neki bi dvojili, ali haljina je perfekcija
Kolač od kokosa bez pečenja za 10 minuta
kako je sočan
Čekamo ljeto uz fini kolač od kokosa bez pečenja, spreman je za 10 minuta
Jelena Đoković proslavila 40. rođendan u kratkoj haljinici i ravnim sandalama
super kombinacija
Jelena Đoković: "Gole" sandale od 49 eura i najslađa ljetna haljina za proslavu rođendana
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene