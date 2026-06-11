Ani Rucner Šangaj je postao drugi dom: Glazbenica nam je otkrila planove za budućnost

Ana Rucner u intervjuu za naš portal otkrila je kako je nastala njezina meditativna verzija skladbe The Swan, zašto je Kina postala važan dio njezina umjetničkog života, koliko joj znači suradnja sa sinom Darianom te kako kroz projekte poput Koncertne meditacije 432Hz i Pozdrava ljetu klasičnu glazbu približava novim generacijama.

Ana Rucner već godinama pomiče granice klasične glazbe, spajajući je s različitim kulturama, suvremenim pristupima i osobnim umjetničkim istraživanjima. Ovoga puta publici donosi svoju interpretaciju slavne skladbe "The Swan" Camillea Saint-Saënsa, koju je snimila u frekvenciji 432 Hz i smjestila u impresivne krajolike Kine.

Nakon što je nedavno svjetlo dana ugledalo njezino novo izdanje "Koncertna meditacija 432Hz", a manifestacija Pozdrav ljetu ponovno oduševila publiku, razgovarali smo s jednom od naših najpoznatijih violončelistica o inspiraciji koja ju je odvela na drugi kraj svijeta, posebnoj vezi sa Šangajem, glazbenom putovanju koje danas dijeli i sa sinom Darianom te izazovu približavanja klasike publici odrasloj u digitalnom dobu.

Skladba "Labud" Camillea Saint-Saënsa vječita je inspiracija mnogih violončelista, stoga nije bilo čudno da će ju Rucner obraditi na svoj način.

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"'The Swan' je jedno od onih djela koje nadilazi vrijeme. U toj skladbi osjećam posebnu nježnost, eleganciju i unutarnji mir. Privukla me upravo njezina sposobnost da u nekoliko minuta ispriča duboku emotivnu priču. Moj pristup bio je vrlo intuitivan, željela sam sačuvati izvornu ljepotu i emociju koju je Saint-Saëns stvorio, ali joj istovremeno dati vlastiti umjetnički izraz kroz interpretaciju koja je još mirnija od uobičajene i bez previše dinamike, te odsvirana u frekvenciji 432 Hz. Vjerujem da svaki izvođač ostavlja dio svoje osobnosti u djelu koje izvodi, a upravo je to moj pečat.

Ana Rucner - 2 Foto: Privatni album

Spot je snimljen u Kini, u kojoj se osjeća kao na domaćem terenu, a priznaje kako je upravo tamošnje okruženje zaslužno za viziju.

"Kina me već godinama inspirira svojom kulturom, estetikom i nevjerojatnim spojem tradicije i suvremenosti. Tijekom zadnjeg boravaka tamo snimala sam nekolicinu spotova na jednoj posebnoj lokaciji u Šangaju, Haining Yanguan Travel Resortu i spontano se rodila ideja da upravo taj ambijent postane vizualna kulisa za 'The Swan'. Prirodni krajolici, arhitektura i posebna atmosfera mjesta savršeno su se uklopili u senzibilitet skladbe. Kinesko okruženje nije bilo samo pozadina, nego aktivni dio priče koja je dodatno naglasila univerzalnost glazbe i njezinu sposobnost povezivanja različitih kultura. Inače, upravo skladba 'The Swan' je vrlo popularno klasično djelo u Kini, svi ju poznaju, prepoznaju i vole", kazala je Ana.

Ana Rucner - 6 Foto: Privatni album

Ova obrada nalazi se i na novom albumu "Koncertna meditacija 432Hz", koji spaja klasičnu glazbu i meditativne frekvencije. Kako je došlo na ideju takvog projekta i što bi željela da publika osjeti dok ga sluša?

"Već dugo istražujem načine na koje glazba djeluje na naše emocije, raspoloženje i unutarnje stanje. Ideja za ovaj album nastala je iz želje da spojim ljepotu klasične glazbe s prostorom za opuštanje, introspekciju i unutarnji mir", priznala je naša violončelistica. "Živimo u vremenu ubrzanog ritma i stalnih podražaja, a glazba može biti snažan alat za povratak sebi. Voljela bih da slušatelji tijekom slušanja osjete smirenost, harmoniju i trenutak u kojem mogu zastati i povezati se sa sobom. Ova glazba dobila je i svoju vizualizaciju/video koja će ovih dana biti premijerno puštena na mom YouTube kanalu, a u trajanju od 45 minuta koliko i traje cijela 'Koncertna meditacija 432 Hz'. Izabrala sam predivnu lokaciju za snimanje, a to su jezero Mikleuška i Lonjsko polje. Osim što je ova glazba dostupna i na svim digitalijama, smatrala sam bitnim da i na YouTube kanalu dobije svoju vizualizaciju."

Ana Rucner - 1 Foto: Privatni album

I ove godine održat će svoju manifestaciju Pozdrav ljetu kojom će publiku uz poseban, intimni glazbeni događaj uvesti publiku u ljetne dane. Iako je već 16. izdanje, još uvijek osjeća istu tremu kada dođe na pozornicu.

"Svaki izlazak sunca na Srđu za mene je jedinstven i neponovljiv događaj. I nakon svih ovih godina osjećam uzbuđenje, ali ono danas dolazi iz duboke zahvalnosti. Znam koliko je poseban trenutak koji dijelim s publikom i prirodom", ispričala je Ana. "Ta kombinacija glazbe, tišine, prvih zraka sunca i energije ljudi uvijek iznova stvara nešto čarobno. Dodatni izazov je i drugi koncert na isti dan i to u Istri, a koja je udaljena podosta kilometara od Dubrovnika, ali oba koncerta su postala tradicija, a tradicija se mora poštivati tako da dok god imam snage, radim to sve uz puno ljubavi koje za glazbu imam i napretek!"

Ana Rucner - 3 Foto: Privatni album

Koji trenutak s tih nastupa ju je posebno dirnuo ili iznenadio?

"Bilo je mnogo nezaboravnih trenutaka, ali posebno me dirne kada vidim brojne ljude koji se okupljaju u ranu zoru, a razveseli me i velik broj gostiju koji nisu iz Hrvatske, i svi zajedno u tišini dočekuju izlazak sunca. Predivno. Sjećam se trenutaka kada je priroda doslovno postala dio koncerta, kada su se oblaci razmaknuli u savršenom trenutku ili kada je potpuna tišina publike stvorila osjećaj zajedništva koji se teško može opisati riječima. Upravo ta nepredvidivost daje posebnu ljepotu svakom koncertu", ispričala je.

Ove godine na istome predstavlja i album "Koncertna meditacija 432Hz".

Ana Rucner - 5 Foto: PR

Ana Rucner - 4 Foto: Tucano Vision/Hit Records Promo

"Mislim da se savršeno nadopunjuju. Izlazak i zalazak sunca prirodno nas pozivaju na usporavanje i promišljanje, a 'Koncertna meditacija 432Hz' upravo je poziv na unutarnje putovanje. Publika će imati priliku ne samo slušati glazbu nego je doživjeti na dubljoj razini, u trenutku kada su priroda, svjetlost i zvuk u posebnoj harmoniji."

Njezin sin Darian, kojeg je dobila s Vladom Kalemberom, sve je češće uz nju na pozornici, a kako je priznala, jako joj znači dijeliti takve trenutke upravo s njim.

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"To je za mene jedan od najljepših aspekata života i karijere. Darian je odrastao uz glazbu i prirodno je razvio vlastiti glazbeni izraz. Počeo je svirati gitaru s ocem u njegovom bendu, a sa mnom je sada bio i u Kini te sudjelovao u samoj produkciji snimanja jednog filmskog video spota te mi je na nekim od mojih koncerata radio zvuk i bio tehnička podrška. On je multitalentiran i čega god se primi to odradi sjajno i pritom u tome uistinu uživa, a to je najvažnije. A u tim našim zajedničkim trenucima, to nije samo profesionalna suradnja nego i vrlo emotivan obiteljski trenutak. Ponosna sam što mogu pratiti njegov razvoj i što zajedno stvaramo uspomene koje ćemo nositi cijeli život", poručila je ponosna Ana.

Ana Rucner - 1 Foto: Marko Grubišić/Hit Records promo

Klasična glazba danas se natječe za pažnju publike s brojnim digitalnim sadržajima, no optimistična je oko pronalaska publike.

"Izazov postoji, ali vjerujem da dobra glazba uvijek pronađe svoj put do publike. Ključno je pronaći nove načine komunikacije bez gubitka kvalitete i autentičnosti. Tijekom karijere naučila sam da mlade generacije nisu zatvorene prema klasici, naprotiv, vrlo su otvorene kada im se ona predstavi na pristupačan i suvremen način. Važno je graditi mostove, a ne granice između različitih glazbenih svjetova", iskrena je Ana.

Nedavno je u Kini primila priznanje "Charity Artist of the Year", što je Ana doživjela kao veliku čast i odgovornost.

Ana Rucner Foto: Shanghai Soong Ching Ling Foundation Beethoven Funds

Ana Rucner Foto: Shanghai Soong Ching Ling Foundation Beethoven Funds

"Posebno mi je drago jer ne prepoznaje samo umjetnički rad nego i društvenu dimenziju djelovanja. Tijekom godina sudjelovala sam u brojnim humanitarnim projektima i vjerujem da umjetnost ima moć pokretati pozitivne promjene. Ovo priznanje potvrdilo mi je da glazba može doprijeti do ljudi na mnogo razina i da svaka iskrena inicijativa ima smisla", poručila je.

U posljednje vrijeme Šangaj je postao njezin drugi dom, a kako kaže - osvojio ju svojom energijom, otvorenošću i nevjerojatnom dinamikom: "To je grad koji neprestano inspirira i u kojem sam ostvarila brojna vrijedna prijateljstva i suradnje. Osjećam se dobrodošlo i povezano s ljudima koje sam tamo upoznala. Hrvatska će uvijek biti moj dom, ali mogu zamisliti da u budućnosti dio vremena provodim u Šangaju, osobito danas kada sam krenula razvijati velike projekte koji me vežu uz Aziju."

Ana Rucner - 2 Foto: PR

Ana Rucner - 3 Foto: PR

Kao glazbenica s karijerom dugom dva desetljeća, i dalje vidi budućnost kao svojevrsni most između europske klasične glazbe i azijske kulture.

"To je nešto što se već prirodno događa kroz moje projekte i suradnje. Glazba ne poznaje granice i upravo me ta njezina univerzalnost najviše inspirira. Voljela bih nastaviti stvarati projekte koji povezuju različite kulture, tradicije i umjetničke izričaje. Ako svojim radom mogu doprinijeti boljem međusobnom razumijevanju i povezivanju ljudi kroz glazbu, smatrat ću to jednim od svojih najljepših postignuća."

Kako je ispisala povijest, pročitajte OVDJE.

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