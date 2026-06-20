Nije za svakoga! Nives tražila spas od vrućina u utegnutoj haljini koja malo toga prepušta mašti

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju pratitelja objavivši zavodljiv video u kojem se pokušava rashladiti u uskoj crnoj kožnoj haljini.
Nives Celzijus ponovno je privukla veliku pozornost svojih pratitelja na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča publika je eruptirala Nitko nije očekivao ovo iznenađenje: Aleksandra Prijović pojavila se na pozornici uz Jakova Jozinovića! "sebi sam jasno obećao..." Je li Meri došla u Arenu? Jakov Jozinović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV zaintrigirao odgovorom brčkanje u moru Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima
Pjevačica je na svom Instagramu objavila video u kojem pozira na terasi i pokušava se rashladiti, a u prvom planu našla se njezina odvažna modna kombinacija.
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Za ovu priliku utegnula se u usku crnu haljinu s efektom kože koja je naglasila njezinu figuru i istaknula ženstvenu siluetu. Kombinaciju je upotpunila velikim crnim naočalama, dok je raspuštena kosa dodatno zaokružila glamurozan dojam.
Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram Screenshot
Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram Screenshot
Na snimci se može vidjeti kako sjedi na terasi okruženoj zelenilom te se osvježava raspršivačem tijekom vrućeg ljetnog dana. Zavodljivim pozama i samouvjerenim nastupom još je jednom pokazala zašto slovi za jednu od najpraćenijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama.
Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije pratitelja koji redovito prate sadržaje.
Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram Screenshot
"To je naša Nives", "A Božjeg blagoslova", "To Kraljice svih Hrvata duboki naklon", "Nema straha od komaraca", "Joj, joj i joj", "Toooooooo, uvijek si znala", pisali su joj fanovi.
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