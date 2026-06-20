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Uffff!

Nije za svakoga! Nives tražila spas od vrućina u utegnutoj haljini koja malo toga prepušta mašti

Piše E. G., Danas @ 17:50 Celebrity komentari
Nives Celzijus - 2 Nives Celzijus - 2 Foto: Instagram Screenshot

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju pratitelja objavivši zavodljiv video u kojem se pokušava rashladiti u uskoj crnoj kožnoj haljini.

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Nije za svakoga! Nives tražila spas od vrućina u utegnutoj haljini koja malo toga prepušta mašti
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