Nije za svakoga! Nives tražila spas od vrućina u utegnutoj haljini koja malo toga prepušta mašti

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju pratitelja objavivši zavodljiv video u kojem se pokušava rashladiti u uskoj crnoj kožnoj haljini.

Nives Celzijus ponovno je privukla veliku pozornost svojih pratitelja na društvenim mrežama.

Pjevačica je na svom Instagramu objavila video u kojem pozira na terasi i pokušava se rashladiti, a u prvom planu našla se njezina odvažna modna kombinacija.

Galerija 11 11 11 11 11

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić pokazala s kim provodi slobodno vrijeme dok je Ćorluka uz Vatrene

Za ovu priliku utegnula se u usku crnu haljinu s efektom kože koja je naglasila njezinu figuru i istaknula ženstvenu siluetu. Kombinaciju je upotpunila velikim crnim naočalama, dok je raspuštena kosa dodatno zaokružila glamurozan dojam.

Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram Screenshot

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram Screenshot

Na snimci se može vidjeti kako sjedi na terasi okruženoj zelenilom te se osvježava raspršivačem tijekom vrućeg ljetnog dana. Zavodljivim pozama i samouvjerenim nastupom još je jednom pokazala zašto slovi za jednu od najpraćenijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama.

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije pratitelja koji redovito prate sadržaje.

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram Screenshot

"To je naša Nives", "A Božjeg blagoslova", "To Kraljice svih Hrvata duboki naklon", "Nema straha od komaraca", "Joj, joj i joj", "Toooooooo, uvijek si znala", pisali su joj fanovi.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

Pogledaji ovo Celebrity Jedan tanga badić bio je dovoljan da Ronaldova Georgina ponovno postane tema dana!

Pogledaji ovo Celebrity Produženi vikend i visoke temperature bili su dovoljan razlog za izlazak poznatih Hrvata na špicu

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.