Franka Batelić pokazala s kim provodi slobodno vrijeme dok je Ćorluka uz Vatrene

Subotnja špica tako je još jednom okupila brojna poznata lica, a među najzapaženijima bila je upravo Franka Batelić, koja je dan provela u najljepšem mogućem društvu – sa sinom Viktorom i kćeri Gretom.

Sunčana subota izmamila je brojne Zagrepčane na omiljeno gradsko okupljalište, a među njima se našla i pjevačica Franka Batelić.

Popularna glazbenica snimljena je na zagrebačkoj špici u društvu svoje djece, sina Viktora i kćeri Grete, s kojima je uživala u opuštenoj obiteljskoj šetnji, dok je glava obitelji Vedran Ćorluka u SAD-u uz reprezentaciju kao pomoćnik izbornika Zlatka Dalića.

Galerija 4 4 4 4 4

Franka Batelić Ćorluka - 4 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Franka Batelić Ćorluka - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Franka je za izlazak u centar grada odabrala ležernu ljetnu kombinaciju – svijetloplavi top, široke traperice i pletenu torbu, dok je modni detalj zaokružila sunčanim naočalama. Dobro raspoložena razgovarala je s prijateljicom te pratila svoje mališane koji su veselo istraživali gradske ulice.

Franka Batelić Ćorluka - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Franka Batelić Ćorluka - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Jedan tanga badić bio je dovoljan da Ronaldova Georgina ponovno postane tema dana!

Posebnu pažnju privukla je malena Greta u upečatljivoj crvenoj haljinici i slamnatom šeširiću, dok je Viktor nosio bijelu majicu i sportsku kombinaciju prikladnu za ljetne temperature. Djeca su u rukama nosila crveno-bijele kockaste zastavice, unoseći dodatnu dozu razigranosti u obiteljski izlazak.

Franka Batelić Ćorluka - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Franka Batelić Ćorluka - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Fotografi su zabilježili niz spontanih trenutaka tijekom šetnje, a Franka nije skidala osmijeh s lica dok je uživala u vremenu provedenom sa svojom djecom. U društvu je bio i njihov mali bijeli psić, koji je također privlačio poglede prolaznika.

Iako su poslovne obveze često vode na različite strane, Franka i dalje nastoji svaki slobodan trenutak posvetiti obitelji. Upravo zato ovakvi prizori pokazuju koliko joj znače jednostavni trenuci daleko od pozornice i reflektora.

Kako izgleda njezin brat, pogledajte OVDJE.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput nije propustila najveću večer mladog Slavonca, jednom pjesmom posebno se oduševila!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Neobičan prizor na koncertu Jakova Jozinovića zbunio je publiku, nitko nije slutio što se krije unutra

Pogledaji ovo Celebrity Matija Cvek oglasio se nakon spektakla Jakova Jozinovića u Areni: Jedan prizor posebno mu je ostao u sjećanju

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac koji uređuje bunker u Hrvatskoj dočekao važan trenutak: "Nisam mislio da će ovaj dan doći..."

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.