Maja Šuput je došla podržati mladog Slavonca, jednom pjesmom posebno se oduševila!

Maja Šuput među prvima je podržala Jakova Jozinovića na njegovom spektaklu u Areni Zagreb, gdje je u društvu Marka Grubnića i prijateljice pjevala, plesala i uživala u njegovim najvećim hitovima.

Arena Zagreb u petak 19. lipnja je bila rasprodana do posljednjeg mjesta na dosad najvećem koncertu u karijeri vinkovačke senzacije Jakova Jozinovića.

Među tisućama obožavatelja koji su u petak ispunili Arenu Zagreb na prvom od dva velika koncerta mladog glazbenika bila je i Maja Šuput. Popularna pjevačica atmosferom se pohvalila na društvenim mrežama, gdje je podijelila niz videa i fotografija s večeri koju je provela u društvu dugogodišnjeg prijatelja i stilista Marka Grubnića i prijateljice.

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Maja Šuput na koncertu Jakova Jozinovića - 5 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput na koncertu Jakova Jozinovića - 4 Foto: Instagram Screenshot

Maja je tijekom koncerta snimala nastup mladog glazbenika, a posebno ju je oduševila izvedba pjesme "Nećeš spavati", uz koju je kratko poručila: "My fav". Na objavljenim snimkama vidi se kako zajedno s Grubnićem pjeva, pleše i uživa u atmosferi rasprodane Arene Zagreb.

Maja Šuput na koncertu Jakova Jozinovića - 1 Foto: Instagram Screenshot

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U jednom od videa Maja i Marko nazdravljaju pjenušcem dok u pozadini Jakov izvodi "Ti si moja prva ljubav", a društvo nije propustilo ni zajedničke selfie trenutke. Tijekom večeri pjevačica je nekoliko puta označila Jakova Jozinovića, dajući mu javnu podršku nakon najvećeg koncerta njegove dosadašnje karijere.

Maja Šuput na koncertu Jakova Jozinovića - 3 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput na koncertu Jakova Jozinovića - 8 Foto: Instagram Screenshot

Da je koncert ostavio snažan dojam na poznatu pjevačicu, potvrđuju i brojne snimke na kojima s osmijehom prati svaki trenutak spektakla. Maja, Marko i njihova prijateljica bili su među brojnim poznatim licima koja su došla podržati mladog glazbenika na njegovom povijesnom nastupu u Areni Zagreb.

Maja Šuput na koncertu Jakova Jozinovića - 6 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput na koncertu Jakova Jozinovića - 2 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović tako je, osim svojih vjernih obožavatelja, okupio i brojne poznate osobe s domaće scene, a atmosfera u dvorani pokazala je zašto je njegov prvi koncert u Areni Zagreb jedan od najzapaženijih glazbenih događaja godine.

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