Pogledajte video! Romantična prosidba obilježila je koncert Jakova Jozinovića

Tijekom izvedbe pjesme Raj na rasprodanom koncertu Jakova Jozinovića u Areni Zagreb, jedan je mladić zaprosio svoju djevojku.

Prvi koncert Jakova Jozinovića u rasprodanoj Areni Zagreb donio je niz nezaboravnih trenutaka, no jedan će posebno ostati u sjećanju i publici i samom pjevaču.

Tijekom izvedbe pjesme "Raj" s njegovog novog albuma "Ja za čuda letim", dogodila se romantična prosidba koja je izazvala val emocija u dvorani.

Dok je Jakov pjevao jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, jedan je mladić iz publike kleknuo pred svoju djevojku i zaprosio je pred tisućama ljudi. Na oduševljenje okupljenih, ona je bez razmišljanja rekla – da.

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Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića - 1 Foto: Screenshot

Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića - 2 Foto: Screenshot

Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića - 3 Foto: Screenshot

Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića - 4 Foto: Screenshot

Prosidba na koncertu Jakova Jozinovića - 6 Foto: Screenshot

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Prizor je izazvao gromoglasan pljesak i oduševljenje publike, a emotivnu reakciju nije mogao sakriti ni sam Jozinović. Vidno dirnut, obratio se publici jednostavnom, ali snažnom porukom: "Ljubav je pobijedila."

Jakov Jozinović - 3 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Jakov Jozinović - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Romantični trenutak dodatno je obilježio večer koju će Jakov i njegovi obožavatelji dugo pamtiti. Uz spektakularnu produkciju, goste iznenađenja i tisuće glasova koji su pjevali uglas, upravo je ova prosidba pokazala da glazba doista može postati soundtrack nekih od najvažnijih životnih trenutaka.

Ekskluzivni razgovor Jakova Jozinovića za Dnevnik Nove TV pogledajte OVDJE.

Kako se pripremao za ovaj koncert, pogledajte OVDJE.

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