Isplivali novi detalji razvoda pjevača koji je izgubio 90 kilograma: Njegov potez nakon prekida zbunio je fanove

Bunnie XO otkrila je nove detalje razvoda od Jellyja Rolla, priznajući da su ih problemi tijekom procesa potpomognute oplodnje i različiti životni putevi udaljili.

Vijest o razvodu country zvijezde i nekadašnjeg repera Jellyja Rolla i njegove supruge Bunnie XO nakon deset godina braka iznenadila je njihove obožavatelje, a sada su isplivali i novi detalji koji bacaju svjetlo na razloge njihova prekida.

Bivša eskort dama, a sada voditeljica podcasta "Dumb Blonde" prvi je put javno progovorila o razvodu u novoj epizodi podcasta, gdje je otkrila da njihov odnos nije završio zbog prevare ili treće osobe, već zbog nakupljenih problema koji su ih pratili posljednjih nekoliko godina.

Jedno od najvećih iznenađenja njezina iskrenog priznanja jest činjenica da će, unatoč razvodu, ona i Jelly Roll nastaviti zajednički put prema roditeljstvu.

"I dalje ćemo imati dijete zajedno. Zajedno ćemo ga odgajati. On je moj najbolji prijatelj i to se neće promijeniti", poručila je Bunnie.

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Jelly Roll i Bunnie XO - 7 Foto: Profimedia

Jelly Roll i Bunnie XO - 6 Foto: Profimedia

Jelly Roll i Bunnie XO - 2 Foto: Profimedia

Par je posljednje dvije godine prolazio kroz zahtjevan proces potpomognute oplodnje, a upravo je to, prema njezinim riječima, ostavilo dubok trag na njihov odnos. Bunnie je otkrila da su izgubili čak četiri embrija te prošli kroz tri neuspješna pokušaja transfera, što je za oboje bilo emocionalno iznimno teško iskustvo.

Problemi su dodatno rasli zbog intenzivnih poslovnih obaveza i sve veće slave koju je posljednjih godina doživio Jelly Roll. Bunnie je priznala da se s popularnošću nikada nije osjećala ugodno, dok je njezin suprug uživao u životu pod reflektorima, što je s vremenom stvorilo dodatni jaz među njima.

Jelly Roll i Bunnie XO - 1 Foto: Profimedia

Jelly Roll i Bunnie XO - 4 Foto: Profimedia

Konačni prekid dogodio se nakon velike svađe na Majčin dan ove godine. U naletu emocija Bunnie mu je poručila da podnese papire za razvod, ne vjerujući da će to zaista učiniti. Međutim, nekoliko dana kasnije saznala je da je zahtjev službeno predan.

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Iako priznaje da razvod nije bio njezina želja, smatra da je u ovom trenutku bio nužan.

Unatoč svemu, među bivšim supružnicima nije ostalo loše krvi. Bunnie je tijekom podcasta više puta naglasila koliko voli Jellyja Rolla te ga nazvala svojom "srodnom dušom" i najboljim prijateljem.

Jelly Roll - 10 Foto: Profimedia

Jelly Roll - 5 Foto: Profimedia

Jelly Roll - 3 Foto: Profimedia

Nakon objave podcasta oglasio se i sam pjevač tijekom koncerta u New Yorku. Pred publikom je poručio kako su on i Bunnie i dalje u odličnim odnosima te da će zauvijek ostati najbolji prijatelji.

"Volim te, Bunnie. Hvala ti za ovih deset godina. Bile su nevjerojatne", rekao je emotivni Jelly Roll, koji iz ranije veze ima kćer tinejdžericu, dok iz afere u prvim godinama braka ima osmogodišnjeg sina.

Jelly Roll i Bunnie XO - 4 Foto: Profimedia

Jelly Roll i Bunnie XO - 1 Foto: Profimedia

Podsjetimo, pjevač je zahtjev za razvod podnio u svibnju ove godine navodeći "nepomirljive razlike", a prema sudskim dokumentima par je službeno razdvojen od 9. svibnja.

Iako je njihova ljubavna priča završila, čini se da će njihova povezanost ostati snažna, osobito zbog zajedničke želje da postanu roditelji.

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