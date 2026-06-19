Kad ćeš se udati, što čekaš, kad ćeš roditi, a kad će drugo? Slavne Hrvatice iznijele svoje mišljenje o pitanjima okoline

Kad ćeš se udati, što čekaš? Kad ćeš roditi? A kad će drugo? To je samo dio pitanja i komentara koje žene slušaju stalno. O svemu tome Andrea Andrassy piše u svojoj novoj knjizi. Brojni poznati došli su je podržati na promociji knjige, a s našom su Julijom Bačić Barać podijelili koja im neugodna pitanja najviše smetaju.

U svojoj novoj knjizi ''Što žene čuju'' Andrea Andrassy bavi se komentarima, očekivanjima i ''dobronamjernim savjetima'' kojih se žene naslušaju tijekom života.

''Ovo nije knjiga o tome što žene čuju od muškaraca, nego i od žena i od muškaraca. Znamo da druge žene često imaju svašta za reći, kao i mi same sebi'', kaže Andrea.

A kakva sve neugodna pitanja žene čuju, pitali smo brojne poznate Hrvatice koje su došle podržati Andreu na predstavljanju knjige.

''Kad ćeš se udati, kad ćeš imati djecu, zašto ljudi? Nemojte nas to pitati'', govori Domenica.

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Andrea Andrassy - 4 Foto: In Magazin

''Pa dobro, kad ćete djecu, pa kad će djeca, nemojte predugo čekati, dobro je rano imati djecu. Znači, neko uplitanje u ženski biološki ciklus'', dodaje Nevena Rendeli.

''Ne volim kad ljudi pitaju kad misliš imati djecu umjesto želiš li imati djecu, ali svakako žene imaju taj tipični set pitanja s kojima se valjda moraš pomiriti'', govori slično i Mia Dimšić.

''Kad rodite, onda slijedi pitanje kad će drugo, a kad ćete se ženiti. Ljudi si ponekad dopuštaju previše, a dosta često sva ta pitanja dolaze od žena'', rekla je Lejla Filipović.

Andrea Andrassy - 6 Foto: In Magazin

Andrea Andrassy - 3 Foto: In Magazin

Žene uopće ne štede žene kad su ovakvi komentari u pitanju.

''Rekla bih da od žena čujemo gore stvari iza leđa, a od muškaraca, nažalost, direktno. Zapravo, i jedno i drugo je nažalost problem'', kaže Nevena.

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''U TV showovima opet većinski budu muškarci. Voditelji muškarci su šarmantni kad stare, a voditeljica kad stari mora na tisuću tretmana, pa tako dolaze i sva ova pitanja'', rekao je Marco Cuccurin.

''Možda bih mogla sada, u ovoj fazi života, reći da sam u skupini onih roditelja koji dobivaju pitanje: ''A sada jedna curica?'', kaže Lucija Lugomer.

Andrea Andrassy - 5 Foto: In Magazin

Andrein savjet kako odgovoriti na sva ta pitanja je:

''Ako ti nije previše stalo, ako to nije neka previše važna tema, samo ispuštaj neke samoglasnike. ''Aha, e, znate kako je...'' i to je to. Moj recept za mir.''

Na više od 400 stranica pozabavila se temama koje su mnogima dobro poznate.

''Ima sastanaka s muškarcima koji su bili vrlo zanimljivi, imamo bolje gospođe, one koje ti u parku suptilno nameću da krivo živiš, imamo teške žene jer samo zapravo traže svoja prava. Ima priča i o tome kako sam skoro uhićena, ali za to ćete morati pročitati knjigu.''

Andrea Andrassy - 2 Foto: In Magazin

Andrea u ovoj knjizi piše i o onome o čemu se rijetko potpuno otvoreno govori.

''Imamo priče o ženama koje su se razvele pa, naravno, zbog toga krivo žive, priče o abortusu, o percepciji braka gdje se ženama nameće ideja da su naše bake ostajale u brakovima, a danas se svi mladi razvode.''

Dio knjige posvetila je i dvostrukim standardima.

''Kad je otac s djecom u parku, on je divan otac, brine o djeci, a žena u parku je samo standardna majka. Kad bismo se toga mogli osvijestiti, da ako već hvalimo oca, onda na isti način trebamo hvaliti majku ili ne hvaliti nikoga.''

Andrea Andrassy - 1 Foto: In Magazin

A pohvalili su Andrein stil pisanja mnogi njezini kolege i prijatelji.

''Obožavam njezinu britkost, njezinu hrabrost. Ona piše o stvarima o kojima se nitko drugi ne usudi pisati na jedan način koji je prijemčiv, malo bezobrazan, ali nikad nije docirajući'', kaže Slavko Sobin.

''Nedavno smo razgovarali i ja sam joj rekao: „Jesi li ti svjesna koliko dobro pišeš?'', dodaje Hrvoje Šalković.

''Ne mogu dočekati pročitati knjigu i mislim da će mi obilježiti ljeto, kao i svaka njezina knjiga kad izađe'', priznaje Domenica.

Ako još niste, sada je vrijeme da pripremite svoje štivo za plažu. Ne sumnjamo da će se na plaži čitati i Andreina nova knjiga.

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