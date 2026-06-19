Maja Šuput o naslovu nove pjesme i suradnji s Natalie: ''Ovo je za sve djevojke koje...''

Nova pjesma Maje Šuput i Natalie Balmix ''Nedovoljno lijep'' tek je stigla među publiku, a već se dijeli društvenim mrežama i pjeva na sav glas. U razgovoru za showbuzz.hr Maja nam je otkrila kako je nastao duet koji se realizirao u rekordnom roku, zašto je upravo Natali bila njezin prvi izbor te što kaže na brojna nagađanja o skrivenim porukama u pjesmi.

Maja Šuput predstavila je novu pjesmu ''Nedovoljno lijep'', koju izvodi u suradnji s mladom pjevačicom Natalie Balmix, a prve reakcije publike, kaže, nadmašile su očekivanja.

''Reakcije su stvarno genijalne. Ljudi već pjevaju pjesmu, dijele snimke i uživaju u njoj. Tek je jučer izašla, ali očito je jako pamtljiva jer su odmah krenula prepjevavanja i objave na društvenim mrežama. Mislim da su to stvarno dobri prvi znakovi i da već pokazuju kako bismo možda mogli imati hit ljeta. Nadam se da me instinkt nije prevario'', rekla nam je Maja.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 1 Foto: Luka Čop

Otkrila je i kako je došlo do suradnje s Natalie Balmix, koja se dogodila gotovo nevjerojatnom brzinom.

''Dok sam svaki dan snimala Supertalent, moji najbliži suradnici Marko Grubnić i Karlo Rusan stalno su mi govorili da je vrijeme da snimim tu pjesmu. Ona je već dugo stajala u ladici, ali cijelo vrijeme sam tražila muškog izvođača i nikako nisam mogla pronaći nekoga tko bi mi odgovarao. Onda su se dečki sjetili Natalie'', prisjetila se.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 10 Foto: Luka Čop

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Budući da je bila usred snimanja, suradnicima je prepustila da kontaktiraju mladu pjevačicu.

''Već u prvoj pauzi su mi javili da je Natalie odmah pristala, da joj se pjesma jako sviđa i da želi doći već sljedeći dan na kavu. Tako je i bilo. Tri dana poslije već nas je petnaest bilo kod mene na dogovoru, a samo nekoliko dana nakon toga otputovala sam u Makedoniju kod Darka Dimitrova snimiti vokale.''

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Od prvog razgovora do gotovog projekta prošlo je svega mjesec dana.

''Dva tjedna kasnije snimali smo spot. Iskreno, nikad mi se u životu ništa nije odvilo tako brzo. U mjesec dana snimili smo pjesmu, spot, upoznale smo se i sve realizirale. To je baš moj tempo i način na koji volim raditi. Najbolje funkcioniram kad se stvari događaju spontano i dok je sve još ‘vruće’. Nisam sigurna bi li cijela ova priča imala isti efekt da smo čekali još nekoliko tjedana'', istaknula je.

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Maja za Natalie ima samo riječi hvale te smatra da je upravo ona bila idealan izbor za ovu pjesmu.

''Natalie ima iznimno snažnu scensku osobnost. Pred kamerom i objektivom jednostavno blista. Zrači kao da je cijeli život na pozornici, potpuno je neustrašiva, sjajno koketira s kamerom i fotoaparatom, a uz sve to fenomenalno pjeva.''

Maja Šuput i Natalie Balmix - 6 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 2 Foto: Luka Čop

Posebno ju veseli energija koju dijele.

''Imamo stvarno odličnu energiju zajedno. Osjeti se ta povezanost i mislim da se to vidi i na ekranu. To je jedna snažna, pozitivna ženska energija, pravi girl power.''

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Iako su se već pojavile razne interpretacije naslova nakon njenog prekida sa Šimom Elezom, Šuput poručuje kako iza pjesme ne stoje nikakve skrivene poruke.

''Zaista, koliko god portali o tome pisali i pokušavali tražiti neka skrivena značenja, ova pjesma ne nosi nikakvu poruku upućenu bilo kome. To je jednostavno jedna od onih pjesama sa zaraznim, pamtljivim refrenom koji djevojke mogu pjevati u klubu u dva ujutro, bez previše filozofije.''

Maja Šuput i Natalie Balmix - 8 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 5 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 3 Foto: Luka Čop

Dodaje kako je cilj pjesme isključivo zabava.

''Ovo nije pjesma koja želi slati velike životne poruke niti je poezija. Napisana je isključivo za zabavu, opuštanje i dobru atmosferu – za zezanciju i za sve djevojke koje se u tom trenutku prepoznaju u stihovima i jednostavno žele uživati.''

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