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''bez puno filozofije''

Maja Šuput o naslovu nove pjesme i suradnji s Natalie: ''Ovo je za sve djevojke koje...''

Piše J. C., Danas @ 09:34 Celebrity komentari
Maja Šuput i Natalie Balmix - 9 Maja Šuput i Natalie Balmix - 9 Foto: Luka Čop

Nova pjesma Maje Šuput i Natalie Balmix ''Nedovoljno lijep'' tek je stigla među publiku, a već se dijeli društvenim mrežama i pjeva na sav glas. U razgovoru za showbuzz.hr Maja nam je otkrila kako je nastao duet koji se realizirao u rekordnom roku, zašto je upravo Natali bila njezin prvi izbor te što kaže na brojna nagađanja o skrivenim porukama u pjesmi.

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