Bila je jedna od najvećih zvijezda telenovela: Njezin život završio je na najtužniji mogući način

Monica Spear izgradila je uspješnu karijeru nakon izbora ljepote, no njezin život tragično je prekinut 2014. godine kada je ubijena tijekom oružane pljačke u Venezueli.

Monica Spear bila je jedna od najljepših i najuspješnijih žena Venezuele. Bivša Miss Venezuele, glumica i zvijezda brojnih hit telenovela uživala je veliku popularnost diljem Latinske Amerike, a njezina karijera bila je u uzlaznoj putanji kada je život tragično prekinut u 30. godini.

Njezina smrt i danas se smatra jednim od najšokantnijih događaja u povijesti latinoameričke zabavne industrije.

Galerija 7 7 7 7 7

Monica Spear - 3 Foto: Profimedia

Mónica Spear Mootz rođena je 1. listopada 1984. godine u Maracaibu u Venezueli. Potjecala je iz obitelji europskih korijena, a roditelji Rafael Spear i Ingeborg Mootz odgajali su je u okruženju koje je poticalo obrazovanje i osobni razvoj. Kada je imala 16 godina, obitelj se preselila u Orlando na Floridi, gdje je nastavila školovanje i kasnije upisala studij kazališne umjetnosti na Sveučilištu Central Florida.

Iako je već tada pokazivala interes za glumu, prvi veliki uspjeh ostvarila je u svijetu mode i izbora ljepote.

Monica Spear - 4 Foto: YouTube Screenshot

Monica Spear - 1 Foto: YouTube Screenshot

Pogledaji ovo Zanimljivosti Osvojila je Tursku, a sad je stigla na Novu TV: Evo tko je ljepotica iz nove serije Nasljednik

Godine 2004. osvojila je titulu Miss Venezuele, jednog od najprestižnijih izbora ljepote na svijetu. Već godinu dana kasnije predstavljala je svoju zemlju na izboru za Miss Universe 2005., gdje je završila kao četvrta pratilja i stekla međunarodnu prepoznatljivost.

Nakon uspjeha na izborima ljepote otvorila su joj se vrata televizijske industrije, a producenti su vrlo brzo prepoznali njezin potencijal.

Glumačku karijeru započela je u seriji "El Desprecio", no pravi proboj dogodio se 2007. godine kada je dobila glavnu ulogu u hit-seriji "Mi Prima Ciela". Tumačila je mladu djevojku oboljelu od leukemije, a njezina izvedba osvojila je publiku i kritiku.

Monica Spear - 2 Foto: Profimedia

Uslijedile su glavne uloge u serijama "Calle Luna, Calle Sol" i "La Mujer Perfecta", koje su je učvrstile među najpopularnijim glumicama Venezuele.

Veliki korak u karijeri napravila je kada je potpisala ekskluzivni ugovor s Telemundom. Glumila je naslovnu junakinju u uspješnoj telenoveli "Flor Salvaje", koja je postala veliki hit među gledateljima diljem Latinske Amerike i SAD-a.

Posljednju veliku ulogu ostvarila je u seriji "Pasión Prohibida", modernoj adaptaciji turskog hita "Aşk-ı Memnu". Uloga Biance Santillane donijela joj je nominaciju za nagradu Premios Tu Mundo i dodatno potvrdila njezin status zvijezde. Nažalost, upravo je to bila posljednja telenovela u njezinoj karijeri.

Monica Spear - 4 Foto: Profimedia

Monica Spear - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Jeste li gledali Tračericu? Pogledajte gdje su danas zvijezde čiji su se likovi s uzbuđenjem pratili

Godine 2008. udala se za britanskog poduzetnika Thomasa Henryja Berryja. Iste godine dobili su kćer Mayu, koja je postala središte njihova života. Iako su se razveli nekoliko godina kasnije, ostali su u dobrim odnosima i nastavili zajednički brinuti o kćeri. Prema navodima bliskih prijatelja, u vrijeme tragedije navodno su čak razmišljali o pomirenju.

Dana 6. siječnja 2014. Monica, njezin bivši suprug Henry Berry i njihova petogodišnja kći Maya putovali su Venezuelom kada im se automobil pokvario na autocesti u saveznoj državi Carabobo. Dok su čekali pomoć, grupa od sedam napadača, stara između 18 i 39 godina, pokušala ih je opljačkati. Monica i Henry smrtno su stradali od vatrenog oružja, dok je mala Maya ranjena, ali je preživjela napad.

Monica Spear - 3 Foto: YouTube Screenshot

Vijest o njezinoj smrti izazvala je golemo ogorčenje u Venezueli i otvorila raspravu o sigurnosnoj situaciji u zemlji. Tisuće ljudi oprostile su se od glumice koju su mnogi smatrali jednom od najvećih nada latinoameričke televizije.

Monica Spear - 8 Foto: YouTube Screenshot

Monica Spear - 1 Foto: YouTube Screenshot

Iako je preminula vrlo mlada, Monica Spear ostavila je snažan trag u svijetu telenovela. Od Miss Venezuele do međunarodne televizijske zvijezde, njezina karijera bila je primjer uspjeha, talenta i predanosti. Danas je publika i dalje pamti po ulogama u serijama "Mi Prima Ciela", "La Mujer Perfecta", "Flor Salvaje" i "Pasión Prohibida", a njezina priča ostaje jedna od najtužnijih u povijesti latinoameričke televizije.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Nepopustljivi vratar Engleske sa zgodnom plavušom skupa je od školskih dana

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Strijelac Engleske protiv Hrvatske pobjedu proslavio poljupcem s prelijepom crnkom





Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.