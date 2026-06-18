Strijelac Engleske protiv Hrvatske pobjedu proslavio poljupcem s prelijepom crnkom

Dok je Engleska slavila pobjedu nad Hrvatskom na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026., pažnju javnosti privukao je i emotivan trenutak Judea Bellinghama s njegovom djevojkom.

Nakon uvjerljive pobjede Engleske protiv Hrvatske na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026., jedan od najzapaženijih trenutaka dogodio se tek nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Jude Bellingham, jedna od najvećih zvijezda engleske reprezentacije, slavlje je podijelio s djevojkom Ashlyn Castro koja ga je pratila s tribina.

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 2 Foto: Profimedia

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 1 Foto: Profimedia

Jude Bellingham i Ashlyn Castro Foto: DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

Dok su engleski nogometaši slavili važna tri boda nakon pobjede 4:2, Bellingham je krenuo prema gledateljima gdje ga je čekala partnerica. Njihov susret i poljubac nisu promaknuli fotografima, a snimke su ubrzo obišle društvene mreže i sportske portale diljem svijeta.

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 8 Foto: Profimedia

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 3 Foto: Profimedia

Bellingham je već godinama među najpraćenijim mladim nogometašima na svijetu. Karijeru je započeo u Birmingham Cityju, a potom se afirmirao u Borussiji Dortmund prije nego što je ostvario veliki transfer u Real Madrid. Sa samo 22 godine etablirao se kao jedan od ključnih igrača engleske reprezentacije, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih veznjaka svoje generacije.

Jude Bellingham Foto: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Jude Bellingham Foto: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia

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Veliku pažnju javnosti posljednjih mjeseci privlači i njegov privatni život. U središtu interesa našla se Ashlyn Castro, američka influencerica i model koja na društvenim mrežama okuplja velik broj pratitelja. Njezin sadržaj uglavnom je fokusiran na modu, putovanja, ljepotu i lifestyle teme.

Ashlyn Castro - 5 Foto: Profimedia

Ashlyn Castro - 3 Foto: Profimedia

Ashlyn Castro - 2 Foto: Profimedia

Iako rijetko javno govore o svojoj vezi, Ashlyn se često može vidjeti na utakmicama engleske reprezentacije i klubova za koje Bellingham nastupa. Britanski mediji posljednjih mjeseci više su puta pisali kako ga prati na važnim sportskim događajima te mu pruža podršku s tribina.

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 11 Foto: Profimedia

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 5 Foto: Profimedia

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 4 Foto: Profimedia

Više fotografija Ashlyn Castro pogledajte OVDJE.

Njihovo pojavljivanje nakon utakmice protiv Hrvatske dodatno je potaknulo zanimanje javnosti, a romantični trenutak postao je jedna od tema o kojima se najviše govori nakon prvog nastupa Engleske na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

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