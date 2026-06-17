Zašto engleski izbornik nije pjevao himnu protiv Hrvatske? Sve je objasnio prije utakmice

Thomas Tuchel nije pjevao englesku himnu prije utakmice s Hrvatskom jer smatra da još nije zaslužio taj trenutak kao izbornik Engleske.

Porazom od engleske reprezentacije rezultatom 4:2 Vatreni su otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu. Iako je konačni ishod prve utakmice bio negativna za hrvatsku reprezentaciju, navijači se nadaju kako su izabranici Zlatka Dalića naučili lekciju za preostale utakmice.

Uoči prve utakmice Gordog Albiona na Svjetskom prvenstvu 2026., pažnju gledatelja nije privukao samo događaj na travnjaku, već i ponašanje engleskog izbornika Thomasa Tuchela tijekom izvođenja nacionalne himne.

Dok su engleski reprezentativci zagrljeni pjevali "God Save The King", njemački stručnjak ostao je nijem, što su brojni gledatelji odmah primijetili. Društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima o tome zašto se Tuchel nije pridružio svojim igračima.

Ipak, razlog nije nikakva kontroverza. Tuchel je još ranije objasnio da ne želi pjevati englesku himnu sve dok ne osjeti da je u potpunosti zaslužio taj trenutak.

Thomas Tuchel - 3 Foto: Profimedia

"Još ne. Mislim da još nismo tamo stigli. Možda na samom kraju. Još sam pomalo sramežljiv. Ne želim nikoga uvrijediti i ne želim da fokus sada bude na tome", rekao je uoči susreta s Hrvatskom.

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Njemački trener, koji je prošle godine preuzeo vođenje engleske reprezentacije, otkrio je i kako bi se himni mogao pridružiti tek ako Engleska izbori plasman u finale Svjetskog prvenstva. Na pitanje zna li riječi himne, kroz smijeh je odgovorio: "Nije tako teško."

Thomas Tuchel - 1 Foto: Profimedia

Iako su ga neki navijači kritizirali, mnogi su stali u njegovu obranu. Smatraju da je sasvim razumljivo što čovjek rođen i odrastao u Njemačkoj ne pjeva englesku himnu te da bi bilo neobičnije da to čini samo nekoliko mjeseci nakon preuzimanja reprezentacije.

Tuchel je, umjesto na himnu, fokus stavio na svoju momčad, koja je na koncu pobijedila Vatrene.

Thomas Tuchel - 2 Foto: Profimedia

Njegova odluka da ne pjeva himnu možda je izazvala rasprave, ali sam izbornik jasno je dao do znanja da mu je trenutačno važnije ono što će njegova momčad pokazati na terenu nego ono što će učiniti tijekom nekoliko minuta prije početka utakmice.

Tko je Thomas Tuchel, otkrijte OVDJE.

Prije početka utakmice, Zlatko Dalić je uručio poklon Tuchelu. Više čitajte OVDJE.

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