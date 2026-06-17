Preminula je zvijezda kultnog horora, imala je samo 36 godina

Glumica Daveigh Chase, koju su proslavile uloge Samare u hororu Krug i Lilo u Disneyjevom hitu Lilo i Stitch, preminula je u nakon teških zdravstvenih komplikacija izazvanih meningitisom.

Glumica Daveigh Chase, koju publika diljem svijeta pamti kao zastrašujuću Samaru Morgan iz kultnog horora "Krug" (The Ring) i glas simpatične Lilo iz Disneyjeva hita "Lilo i Stitch", preminula je u 36. godini života nakon teških zdravstvenih komplikacija.

Prema informacijama koje je njezin partner Roy Hernandez podijelio s američkim medijima, Chase je oboljela od meningitisa i ozbiljnih infekcija krvi koje su dovele do sepse i zatajenja organizma.

Daveigh Chase - 3 Foto: Profimedia

Vijest o njezinoj smrti rastužila je generaciju gledatelja koja je odrastala uz njezine uloge početkom 2000-ih. Iako je tijekom života prošla kroz brojne privatne izazove, Chase je ostavila neizbrisiv trag u filmskoj i televizijskoj industriji.

Rođena 1990. godine u Las Vegasu, odrasla je u Oregonu, gdje je već kao djevojčica pokazivala interes za glumu, pjevanje i nastupe. Karijeru je započela krajem devedesetih manjim televizijskim ulogama, a vrlo brzo privukla je pozornost Hollywooda zahvaljujući svom talentu i prepoznatljivom glasu.

Daveigh Chase - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Modna ikona 90-ih u Zagrebu? Stroge mjere osiguranja potaknule su brojna šuškanja

Pravi proboj dogodio se 2001. godine kada je posudila glas Chihiro u američkoj sinkronizaciji animiranog remek-djela "Avanture male Chihiro" (Spirited Away), a samo godinu kasnije uslijedile su dvije uloge koje su obilježile njezinu karijeru.

U Disneyjevom animiranom filmu "Lilo i Stitch" posudila je glas glavnoj junakinji Lilo Pelekai, osvojivši simpatije publike i kritike, dok je u isto vrijeme u hororu Krug utjelovila djevojčicu Samaru Morgan, jedan od najprepoznatljivijih likova modernog horora. Za tu je ulogu osvojila MTV Movie Award za najbolju negativku.

Daveigh Chase - 1 Foto: Profimedia

Osim tih naslova, Chase je ostvarila zapažene uloge u kultnom filmu "Donnie Darko", gdje je glumila sestru glavnog lika, te u HBO-ovoj seriji "Big Love", u kojoj je tijekom nekoliko sezona igrala Rhondu Volmer. Pojavljivala se i u serijama poput "Hitna služba", "Charmed" i "CSI", a posljednje filmske uloge ostvarila je sredinom prošlog desetljeća.

Daveigh Chase - 4 Foto: Profimedia

Nakon što se povukla iz središta pozornosti, njezin život nije bio jednostavan. Mediji su godinama pisali o pravnim problemima i osobnim teškoćama s kojima se suočavala, a njezin partner kasnije je otkrio kako se borila s osjećajem nesigurnosti, udaljavanjem od obitelji i drugim privatnim izazovima.

Unatoč svemu, za milijune obožavatelja ostat će zapamćena kao djevojčica koja je istovremeno mogla izazvati osmijeh i strah. Njezina Lilo obilježila je djetinjstvo mnogih generacija, dok je Samara Morgan postala jedan od najikoničnijih likova horor žanra.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Britanski mediji se raspisali o Ivani Knoll, poslala im je jasnu poruku!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Najseksi sportska novinarka fotkala se u bikiniju, ovako izgleda samo mjesec dana nakon poroda!

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović javila se uoči utakmice Vatrenih iz daleke zemlje: "Nek' jače kuca to!"

Pogledaji ovo Celebrity Jedan od najpopularnijih repera u regiji stao uz Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu: "Vatreni, sretno!"

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.