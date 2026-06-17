Jedan od najpopularnijih repera u regiji stao uz Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu: "Vatreni, sretno!"

Regionalna glazbena zvijezda Jala Brat podržao je hrvatsku reprezentaciju uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Engleske.

Gotovo tjedan dana nakon svečanog otvaranja na stadionu Azteca, stigao je red i da svoju sjevernoameričku avanturu započne hrvatska reprezentacija i to protiv suparnika iz Engleske.

Više o utakmici čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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Navijači Hrvatske u Dallasu - 1 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Navijači Hrvatske u Dallasu - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Navijači Hrvatske u Dallasu - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Uoči prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, podrška Vatrenima pristizala je sa svih strana, a među onima koji su javno pokazali za koga navijaju našao se i jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika – Jala Brat.

Bosanskohercegovački reper na svom je Instastoryju podijelio grafiku s popisom hrvatskih reprezentativaca koji nastupaju na Svjetskom prvenstvu 2026., a uz objavu je kratko, ali jasno napisao: "Vatreni, sretno", dodavši crveno srce.

Jala Brat Foto: Instagram Screenshot

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Objava nije prošla nezapaženo među njegovim brojnim pratiteljima, s obzirom na to da Jala Brat već godinama slovi za jednu od najvećih glazbenih zvijezda regije. Njegove pjesme redovito bilježe desetke milijuna pregleda, a publiku ima diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i ostatka regije. U svibnju ove godine, zajedno s dugogodišnjim suradnikom Bubom Corellijem, rasprodao je koncerte u Areni Zagreb, a na pozornici im se pridružila i Severina.

Jala Brat - 4 Foto: Instagram

Jala Brat - 1 Foto: Instagram

Njegova podrška došla je u trenutku kada se hrvatska reprezentacija spremala za jedan od najtežih ispita u skupini. Engleska je među favoritima prvenstva, no hrvatski navijači vjeruju da momčad Zlatka Dalića ponovno može iznenaditi nogometni svijet, baš kao što je to činila na prethodnim velikim natjecanjima.

Iako je riječ o kratkoj objavi, Jala Brat još je jednom pokazao koliko sport može povezati ljude diljem regije. Uoči velikog susreta s Engleskom pridružio se tisućama navijača koji vjeruju da Hrvatska ima kvalitetu, iskustvo i karakter za još jednu veliku nogometnu priču.

Jala Brat i Buba Corelli Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Jala Brat - 3 Foto: Instagram

Hoće li Vatreni opravdati očekivanja i otvoriti prvenstvo pobjedom, tek ćemo vidjeti, no jedno je sigurno – podrška im ne nedostaje, čak ni izvan hrvatskih granica.

Ove godine na Svjetskom prvenstvu je i Bosna i Hercegovina, koja je natjecanje otvorila utakmicom protiv Kanade, a koga su ulovile kamere na stadionu, pogledajte OVDJE.

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