Tko je Nijemac koji vodi englesku reprezentaciju? Iza trofeja krije se niz burnih rastanaka

Thomas Tuchel, današnji izbornik Engleske, odustao je od igračke karijere zbog teške ozljede koljena, no izrastao je u jednog od najuspješnijih europskih trenera, dok ga uz rezultate često prate i sukobi s klupskim upravama.

Prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. nestrpljivo se iščekivala i zbog protivnika protiv kojeg su Vatreni i došli do svog najvećeg uspjeha - srebra prije osam godina. Uvelike favorizirana engleska reprezentacija svoj trofej čeka od 1966. godine, a na tom putu ih je poveo njemački trener.

Kada je Engleski nogometni savez u listopadu 2024. objavio da će novi izbornik reprezentacije postati Nijemac Thomas Tuchel, reakcije su bile podijeljene. Dio navijača bio je skeptičan prema prvom njemačkom izborniku u povijesti "Tri lava", dok su drugi isticali njegov impresivan životopis ispunjen trofejima i europskim uspjesima.

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Thomas Tuchel - 13 Foto: Profimedia

No iza jednog od najcjenjenijih nogometnih stratega današnjice krije se priča o dječaku iz malog bavarskog grada kojemu je ozbiljna ozljeda prekinula igračke snove i usmjerila ga prema trenerskoj veličini.

Thomas Tuchel rođen je 29. kolovoza 1973. godine u Krumbachu, gradiću u Bavarskoj. Nogomet je zavolio vrlo rano, a prve korake napravio je u lokalnom klubu TSV Krumbach, gdje ga je trenirao njegov otac Rudolf. Već tada pokazivao je natjecateljski karakter i interes za taktiku, pa se prisjećaju kako je još u školskim danima smišljao strategije čak i za satove tjelesnog odgoja.

Thomas Tuchel - 12 Foto: Profimedia

Osim sporta, bio je vrlo dobar učenik. Kasnije je završio studij poslovne administracije, a tijekom studentskih dana radio je i kao konobar i barmen u Stuttgartu kako bi financirao školovanje.

Za razliku od mnogih velikih trenera, Tuchel nikada nije ostvario značajnu igračku karijeru. Kao stoper prošao je omladinske pogone Augsburga, a potom igrao za Stuttgarter Kickers i SSV Ulm. Međutim, ozbiljni problemi s koljenom i oštećenje hrskavice prisilili su ga na umirovljenje sa samo 25 godina.

Thomas Tuchel - 8 Foto: Profimedia

Thomas Tuchel Foto: Afp

Kasnije je priznao da mu je to bilo jedno od najtežih razdoblja u životu jer je morao odustati od sna o profesionalnom nogometu. No upravo će ga taj trenutak odvesti prema karijeri po kojoj će postati poznat diljem svijeta.

Nakon završetka igračke karijere počeo je raditi s mladim nogometašima u Stuttgartu, a važan mentor bio mu je Ralf Rangnick, jedan od pionira modernog njemačkog nogometa i današnji izbornik austrijske reprezentacije. Upravo je Rangnick prepoznao njegov talent za analizu igre i usmjerio ga prema trenerskom poslu.

Thomas Tuchel Foto: Afp

Prvi ozbiljan posao dobio je u Augsburgu, a veliki iskorak dogodio se 2009. kada je preuzeo Mainz 05. Tamo je vrlo brzo stekao reputaciju jednog od najinovativnijih mladih trenera u Njemačkoj. S ograničenim budžetom uspio je klub dovesti do europskih natjecanja i privući pažnju najvećih europskih klubova.

Godine 2015. stigao je možda i najveći izazov dotadašnje karijere – naslijediti Jürgena Kloppa na klupi Borussije Dortmund. Mnogi su sumnjali da će uspjeti, no Tuchel je odmah pokazao zašto ga smatraju taktičkim genijem.

Thomas Tuchel Foto: Afp

Thomas Tuchel Foto: Afp

Već u drugoj sezoni osvojio je njemački Kup (DFB-Pokal), a momčad je igrala jedan od najatraktivnijih nogometa u Europi. Ipak, odnosi s upravom nisu bili idealni te je nakon dvije godine napustio klub.

Sljedeća postaja bio je Paris Saint-Germain. U francuskom velikanu osvojio je dvije titule prvaka Francuske te niz domaćih trofeja, ali najveći uspjeh ostvario je 2020. kada je PSG prvi put u povijesti doveo do finala Lige prvaka. Iako je izgubio od Bayerna, potvrdio je status jednog od najboljih trenera svoje generacije.

Thomas Tuchel Foto: Getty Images via AFP

Thomas Tuchel Foto: Kirsty Wigglesworth/via Guliver

Najveći trenutak karijere dogodio se 2021. godine. Chelsea ga je doveo usred sezone kao zamjenu za Franka Lamparda, a samo nekoliko mjeseci kasnije osvojio je Ligu prvaka pobjedom protiv Manchester Cityja. Time je postao prvi trener koji je dvije uzastopne godine vodio različite klubove do finala elitnog europskog natjecanja.

Pod njegovim vodstvom Chelsea je osvojio i europski Superkup te Svjetsko klupsko prvenstvo. Za mnoge navijače londonskog kluba ostao je jedan od najomiljenijih trenera posljednjih godina.

Nakon odlaska iz Chelseaja 2022. godine vratio se u Njemačku i preuzeo Bayern München. Osvojio je naslov prvaka Bundeslige, no razdoblje u Münchenu obilježili su problemi u svlačionici i nesuglasice s klupskim čelnicima. Već 2024. godine napustio je klub.

Thomas Tuchel - 4 Foto: Profimedia

Thomas Tuchel - 7 Foto: Profimedia

Kada je klupu napustio Gareth Southgate, Engleska je tražila čovjeka koji će reprezentaciji konačno donijeti veliki trofej. Izbor je pao upravo na Tuchela, koji je službeno preuzeo reprezentaciju 1. siječnja 2025. godine. Postao je prvi Nijemac i tek treći strani izbornik u povijesti engleske reprezentacije.

Prilikom predstavljanja izjavio je da oduvijek osjeća posebnu povezanost s engleskim nogometom te da mu je vođenje reprezentacije velika čast. Englezi se nadaju da će upravo on prekinuti čekanje na veliki trofej koje traje još od Svjetskog prvenstva 1966. godine.

Thomas Tuchel Foto: Getty Images via AFP

Thomas Tuchel Foto: Getty Images via AFP

Tuchel je poznat kao vrlo inteligentan i obrazovan trener koji govori nekoliko jezika, uključujući njemački, engleski, francuski i talijanski. Veliki je ljubitelj knjiga, posebno krimića i literature o arhitekturi i dizajnu. Također je strastveni pratitelj tenisa i glazbe.

Bio je u braku sa suprugom Sissi od 2009. godine, a zajedno imaju dvije kćeri. Par se razveo 2022., a posljednjih godina povezuje ga se s Natalie Max.

Thomas Tuchel - 9 Foto: Profimedia

Thomas Tuchel - 11 Foto: Profimedia

Ako postoji nešto što se često veže uz Tuchela, onda su to sukobi s upravama klubova. Iako ga mnogi smatraju jednim od najboljih taktičara modernog nogometa, gotovo svaki njegov angažman završio je nesuglasicama s čelnicima ili dijelom svlačionice. Slični obrasci viđeni su u Dortmundu, PSG-u, Chelseaju i Bayernu. Zbog toga ga dio javnosti opisuje kao perfekcionista koji od svih oko sebe traži maksimum, dok drugi smatraju da upravo njegova zahtjevnost stoji iza brojnih uspjeha koje je ostvario.

Bez obzira na kontroverze, malo je trenera u modernom nogometu koji se mogu pohvaliti tako impresivnim životopisom. Od dječaka iz Bavarske kojemu je ozljeda uništila igračke snove do čovjeka koji vodi jednu od najvećih nogometnih reprezentacija svijeta, Thomas Tuchel ostaje jedna od najintrigantnijih figura svjetskog nogometa.

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