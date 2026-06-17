Naš travel-bloger uoči utakmice sreo Vatrenog u Dallasu: "Možda nas nema puno, ali kada izađu na teren..."

Kristijan Iličić podijelio je fotografiju s Andrejem Kramarićem iz Dallasa te emotivnom porukom poželio sreću hrvatskoj reprezentaciji uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Engleske.

Poznati putopisac i influencer Kristijan Iličić javio se iz Dallasa uoči prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu te podijelio fotografiju s jednim od ključnih igrača Vatrenih, Andrejem Kramarićem.

Na fotografiji Iličić i hrvatski reprezentativac poziraju nasmijani u opuštenoj atmosferi, a objava je brzo privukla pažnju pratitelja koji s nestrpljenjem očekuju početak novog pohoda hrvatske reprezentacije na svjetskoj smotri nogometa.

Uz fotografiju iz Dallasa, Iličić je poslao snažnu poruku podrške hrvatskim nogometašima.

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"Čeka nas veliki izazov protiv Engleske, ali i nova prilika da pokažemo zašto je Hrvatska godinama u samom vrhu svjetskog nogometa. Možda nas nema puno, ali kada naši Vatreni izađu na teren, srce, karakter i zajedništvo uvijek su na našoj strani. Idemo po pobjedu i po nova velika sjećanja. Sretno Vatreni, cijela Hrvatska je uz vas!", poručio je uz pozdrave iz Dallasa influencer koji i sam ima poveznicu s Vatrenima - naime, rođak njegove supruge Andree Trgovčević je bivši reprezentativac Dejan Lovren, srebrni iz Rusije te brončani iz Katara.

Kristijan Iličić na Antarktici - 1 Foto: Instagram

Kristijan Iličić i Andrea Trgovčević Iličić Foto: Instagram

Kristijan Iličić i Andrea Trgovčević Iličić Foto: Instagram

Njegove riječi odražavaju optimizam koji se posljednjih dana osjeća među hrvatskim navijačima diljem svijeta. Nakon srebra i bronce osvojenih na posljednja dva svjetska prvenstva, očekivanja od reprezentacije Zlatka Dalića ponovno su velika, a navijači vjeruju kako Hrvatska može još jednom iznenaditi nogometni svijet.

Kristijan Iličić Foto: Josip Bandic/Cropix

Zabava Kristijana Iličića u Šri Lanki - 18 Foto: Kristijan Iličić/Instagram

Iličić se već ranije isticao kao veliki navijač hrvatske reprezentacije, a i ovaj put odlučio je podršku pružiti i izravno s mjesta događaja. Njegova objava ubrzo je prikupila brojne reakcije navijača koji su se pridružili željama za pobjedom protiv Engleske i uspješan početak novog svjetskog izazova.

Jedno je sigurno – dok Vatreni izlaze na teren, podrška iz Hrvatske i dijaspore ne izostaje, a među onima koji ih bodre iz Dallasa našao se i Kristijan Iličić.

Iličić je podržao i reprezentaciju Bosne i Hercegovine, o čemu više čitajte OVDJE.

U jednoj od prvih objava iz Dallasa pokazao je koliko je platio za - obični doručak, o čemu više čitajte OVDJE.

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