Najseksi sportska novinarka fotkala se u bikiniju, ovako izgleda samo mjesec dana nakon poroda!

Talijanska sportska novinarka privukla je pažnju pratitelja objavom s odmora, a mnogi ne prestaju komentirati njezin izgled nakon nedavnog poroda.

Diletta Leotta ponovno je dokazala zašto je godinama jedna od najpraćenijih sportskih novinarki u Europi. Talijanska ljepotica na društvenim je mrežama podijelila fotografiju s odmora, koja je u kratkom roku privukla tisuće reakcija.

Diletta Leotta Foto: Screenshot

Pozirajući uz bazen u žutom bikiniju, Diletta je pokazala besprijekoran stil, ali i figuru, koja je izazvala brojne komentare njezinih pratitelja. Mnogi su ostali iznenađeni činjenicom da je poznata Talijanka prije samo mjesec dana postala majka.

Diletta Leotta - 3 Foto: Instagram

Diletta Leotta - 1 Foto: Profimedia

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Sunčane naočale, opuštena atmosfera i pogled na luksuzni resort bili su savršena kulisa za fotografiju, koja je brzo završila na brojnim fan-stranicama i portalima. U komentarima su se nizali komplimenti na račun njezina izgleda, a pratitelji su posebno isticali koliko blistavo i samouvjereno djeluje.

Diletta Leotta - 2 Foto: Instagram

Diletta Leotta - 3 Foto: Profimedia

Diletta posljednjih tjedana redovito dijeli trenutke iz privatnog života, balansirajući između majčinskih obveza i poslovnih angažmana. Čini se kako joj povratak u formu ide odlično, a najnovija objava samo je dodatno potvrdila da uživa u novom životnom poglavlju.

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Diletta Leotta - 4 Foto: Instagram

Diletta Leotta - 1 Foto: Instagram

Fotografija u žutom bikiniju još je jednom pokazala zašto je Diletta jedna od najprepoznatljivijih medijskih zvijezda u Italiji, a reakcije obožavatelja ne prestaju stizati.

Diletta Leotta - 4 Foto: Profimedia

Diletta Leotta - 2 Foto: Profimedia

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