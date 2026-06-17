Zašto cijela Hrvatska diše za reprezentaciju?

Uoči Engleske Barbara Udovičić objasnila zašto živimo za nogomet.

Barbara Udovičić, 51-godišnja Riječanka, profesorica psihologije koja je široj regionalnoj javnosti postala poznata sa svojim viralnim videima na Instagramu i Tik Toku. Na njezinim društvenim mrežama nema podučavanja, nema dijeljenja recepata za bolji život i nema poruka o radu na sebi. Ne nudi rješenja. Ne dijeli savjete. Ona govori o vlastitim iskustvima, bez ambicije da ih pretvori u univerzalnu istinu.

U pola godine skupila je na desetke milijuna pregleda, te ju samo na Instagramu prati više od 245 000 ljudi. A uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Engleske, danas je objavila novi video u kojem objašnjava zašto smo svi toliko ‘ludi’ za nogometom.

Barbara Udovičić Foto: PR

''Meni pričao o sportu nije priča samo o sportu. Meni je to priča o nadi I onom jednom dijelu nas koji još uvijek vjeruje da su čuda moguća i da outsider može pobijediti. I da se možeš vratiti nakon poraza i dignuti kad su te već svi otpisali'', između ostalog ističe.