Sjećate li se Luke Modrića s kratkom kosom? Ovako se mijenjao od prvog Svjetskog prvenstva do danas

Od mladog talenta koji je 2006. godine prvi put osjetio atmosferu Svjetskog prvenstva do kapetana koji je Hrvatsku odveo do povijesnog srebra i bronce – Luka Modrić ispisao je jednu od najljepših priča u povijesti hrvatskog sporta.

Kada je Luka Modrić u lipnju 2006. godine istrčao na teren Svjetskog prvenstva u Njemačkoj, bio je tek jedan od najperspektivnijih mladih igrača hrvatske reprezentacije. Dvadeset godina kasnije njegovo ime stoji uz najveće nogometne legende modernog doba, a priča o njegovim nastupima na svjetskim prvenstvima postala je priča o upornosti, talentu i nevjerojatnoj nogometnoj dugovječnosti.

Luka Modrić - 16 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 14 Foto: Profimedia

Nakon prvog Mundijala uslijedio je njegov uspon kroz europski nogomet, a s vremenom je postao neizostavni lider hrvatske reprezentacije. Na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. već je bio ključni igrač Vatrenih, iako Hrvatska nije uspjela proći skupinu.

Luka Modrić - 18 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 3 Foto: Profimedia

Pravi vrhunac stigao je 2018. godine u Rusiji. Kao kapetan predvodio je Hrvatsku do povijesnog finala i najvećeg uspjeha hrvatskog nogometa. Vatreni su tada osvojili srebrnu medalju.

Pogledaji ovo Clubzone Kako navijačka tematika zvuči u rock verziji? Poslušajte novu pjesmu ''Naprijed naši''

Ista godina Luku Modrića pretvorila je u globalnu nogometnu ikonu. Nakon osvajanja Lige prvaka s Real Madridom i povijesnog uspjeha s Hrvatskom, osvojio je Ballon d'Or te prekinuo desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Bio je to trenutak u kojem je svijet službeno priznao ono što su ljubitelji nogometa već znali – Luka Modrić pripada samom vrhu nogometne povijesti.

Luka Modrić - 17 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 15 Foto: Profimedia

Četiri godine kasnije ponovno je pokazao svoju klasu. Na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. predvodio je Hrvatsku do brončane medalje i još jednog velikog rezultata. Time je postao jedan od rijetkih igrača koji su kao kapetani vodili svoju reprezentaciju do dvije svjetske medalje.

Luka Modrić - 10 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 8 Foto: Profimedia

Od Njemačke 2006. do danas Modrić je ostao simbol hrvatske reprezentacije. Generacije su se mijenjale, ali njegova važnost za Vatrene nije. Pet svjetskih prvenstava, povijesno srebro, bronca i status jednog od najboljih veznjaka svih vremena dovoljno govore o njegovoj ostavštini.

Luka Modrić - 12 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 4 Foto: Profimedia

Njegova priča kroz svjetska prvenstva nije samo priča o velikom nogometašu, već o igraču koji je obilježio jednu od najuspješnijih era hrvatskog sporta i postao sinonim za hrvatski nogomet na najvećoj svjetskoj pozornici.

Galerija 15 15 15 15 15

Pogledaji ovo Celebrity Svjetski rock glazbenik usred Beograda uhvaćen u ležernoj šetnji, evo kako je reagirao na fotografe!

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Uživajte u prizorima isklesane portugalske reprezentacije na plaži na Floridi!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate se ove naše misice? Zna se gdje je danas, nešto se itekako promijenilo