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Sjećate li se Luke Modrića s kratkom kosom? Ovako se mijenjao od prvog Svjetskog prvenstva do danas

Piše K.D., Danas @ 12:01 Celebrity komentari
Luka Modrić Luka Modrić Foto: Julien Behal / PA Images / Profimedia

Od mladog talenta koji je 2006. godine prvi put osjetio atmosferu Svjetskog prvenstva do kapetana koji je Hrvatsku odveo do povijesnog srebra i bronce – Luka Modrić ispisao je jednu od najljepših priča u povijesti hrvatskog sporta.

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