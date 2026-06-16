Pretraži
što tamo radi?

Svjetski rock glazbenik usred Beograda uhvaćen u ležernoj šetnji, evo kako je reagirao na fotografe!

Piše J. C., Danas @ 11:40 Celebrity komentari
Lenny Kravitz u Beogradu - 2 Lenny Kravitz u Beogradu - 2 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Lenny Kravitz uhvaćen je u večernjoj šetnji gradom nakon večere u restoranu, a njegovo pojavljivanje izazvalo je veliko zanimanje prolaznika uoči koncerta koji će 17. lipnja održati na Ušću.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Senidah progovorila o ljubavi u podcastu ''Nema labavo by IN magazin''
''ne znam...''
Neočekivano Senidino priznanje o ljubavi u novom podcastu IN magazina!
Poslušajte rock navijačku pjesmu ''Naprijed naši''
zanimljivo!
Kako navijačka tematika zvuči u rock verziji? Poslušajte novu pjesmu ''Naprijed naši''
Flyer donosi ljetnu dozu pozitivne energije u novom singlu Magija!
poslušajte
Flyer donosi ljetnu dozu pozitivne energije u novom singlu Magija!
Jennifer Lopez izazvala lavinu komentara novim provokativnim fotografijama
primjereno ili ne?
Provokativna poza Jennifer Lopez izazvala lavinu komentara, evo o čemu se radi
Lenny Kravitz uhvaćen u večernjoj šetnji Beogradom: Nakon večere prošetao gradom uoči velikog koncerta na Ušću
što tamo radi?
Svjetski rock glazbenik usred Beograda uhvaćen u ležernoj šetnji, evo kako je reagirao na fotografe!
Aco Pejović najavio spektakl u Areni Zagreb, a od prijatelja Luke Modrića očekuje spektakl na Svjetskom prvenstvu
dolazi u arenu zagreb!
Znate li s kojim je folkerom Modrić dobar prijatelj? ''Luka je moj brat, želim im od srca da pobijede''
Alen Vitasović završio u bolnici
odgodio koncerte
Alen Vitasović završio u bolnici, evo u kakvom je stanju: "Jedva sam ostao živ"
Dan nakon rođendana stigla je tragična vijest
ogromna tragedija
Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
Kako izgleda supruga bosanskohercegovačkog izbornika Sergeja Barbareza?
imaju dva sina
Šarmantni izbornik BiH oženio se svojom prvom ljubavi iz susjedstva, evo kako izgleda!
Kako je pjesma Halida Bešlića "Ljiljani" postala neslužbena himna Bosne i Hercegovine
svi ju pjevaju
Zašto je stara pjesma Halida Bešlića postala neslužbena himna Bosne i Hercegovine?
Maja Šuput pokazala isklesanu figuru u minijaturnom badiću 3
''komad uživa''
Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Nižu se pohvale na promotivni spot s Malkovichem
NIŽU SE POHVALE
John Malkovich uspio u gotovo nemogućem: "Ne sjećam se da je išta bilo toliko efektno u tridesetak godina..."
Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
Kobna pogreška
Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
Bivši kapetan Sanjin Dumanić o pomorskoj nesreći
havarija na moru
Bivši kapetan o teškoj nesreći: "Zbog ove stvari sudar je bio neminovan"
show
Dan nakon rođendana stigla je tragična vijest
ogromna tragedija
Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
Aco Pejović najavio spektakl u Areni Zagreb, a od prijatelja Luke Modrića očekuje spektakl na Svjetskom prvenstvu
dolazi u arenu zagreb!
Znate li s kojim je folkerom Modrić dobar prijatelj? ''Luka je moj brat, želim im od srca da pobijede''
Alen Vitasović završio u bolnici
odgodio koncerte
Alen Vitasović završio u bolnici, evo u kakvom je stanju: "Jedva sam ostao živ"
zdravlje
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Istraživanje na više od 12.000 osoba
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Velika promjena za žene: Rak vrata maternice sada možete otkriti bez odlaska ginekologu
Novi test
Velika promjena za žene: Rak vrata maternice sada možete otkriti bez odlaska ginekologu
Liker od oraha za štitnjaču: Čašica zdravlja koju su s razlogom obožavali naši stari! Imamo recept za orahovac s medom kao od naših baka
Samo tri sastojka
Liker od oraha za štitnjaču: Čašica zdravlja koju su s razlogom obožavali naši stari! Imamo recept za orahovac s medom kao od naših baka
zabava
Bosanac objasnio zašto nisu pobijedili Kanadu, objava nasmijala gledatelje iz cijele regije
Legenda…
Bosanac objasnio zašto nisu pobijedili Kanadu, objava nasmijala gledatelje iz cijele regije
Objavljena strašna snimka sa Stare karlovačke ceste: "Ovakvi teroristi će nam poslati djecu pod crnu zemlju"
Katastrofalno ponašanje
Objavljena strašna snimka sa Stare karlovačke ceste: "Ovakvi teroristi će nam poslati djecu pod crnu zemlju"
Biciklist iz Zagreba podijelio snimku nesreće i uputio apel: "Možda netko prepozna vozača"
Užas…
Biciklist iz Zagreba podijelio snimku nesreće i uputio apel: "Možda netko prepozna vozača"
tech
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
Tradicija duga više desetljeća
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
sport
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
čestitke!
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
Internet gori! Pogledajte što je Iranac napravio nakon gola za veliki bod
Stvarno?
VIDEO Internet gori! Pogledajte što je Iranac napravio nakon gola za veliki bod
Potpuni kaos na SP-u: Reprezentacija zaratila s vlastitim novinarima
Silenzio stampa!
Nisu znali da je mikrofon uključen: Snimka izazvala kaos na SP-u, igrači započeli bojkot!
tv
Tajne prošlosti: Odmah će iskoristiti priliku da mu se približi
TAJNE PROŠLOSTI
Odmah će iskoristiti priliku da mu se približi
Daleki grad: Odmah je shvatila da joj laže – nešto smjera
DALEKI GRAD
Odmah je shvatila da joj laže – nešto smjera
Tajne prošlosti: Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
putovanja
Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje
Made in Pasta
Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje
Novi spot hrvatske turističke zajednice john malkovich
Poznati glumac oduševio?
Društvene mreže bruje: Je li ovo najbolji spot Hrvatske turističke zajednice dosad?
Bonton u restoranu: Slučaj u kojem dame nemaju prednost
Česta pogreška
Bonton u restoranu: Slučaj u kojem dame nemaju prednost
novac
KFC radikalno mijenja jelovnik kako bi osvojio mlađe potrošače
Odzvonilo batku
KFC radikalno mijenja jelovnik kako bi osvojio mlađe potrošače
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Remi Zelenortskih Otoka protiv Španjolske kladitelja na Polymarketu stajao milijun dolara
Imao 92 posto izgleda
Zbog ove utakmice muškarac je ostao bez gotovo milijun dolara
lifestyle
Leonarda Boban u trenirci i bijelim tenisicama na zagrebačkoj špici
I TORBA JE TOP
Leonarda Boban: Najbolji dokaz da je dobra trenirka nepogrešiv odabir za zagrebačku špicu
Dvorište obitelji Stošić najljepše je u Kragujevcu i Središnjoj Srbiji
zeleni raj
Prošećite brižno uređenim dvorištem u susjedstvu koje krasi čak sto tuja
Ponuda jednodijelnih kupaćih kostima u trgovinama
OMILJENI MODEL
15 jednodijelnih kupaćih kostima koji pristaju svima, pronašle smo modele raznih boja i krojeva
sve
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
čestitke!
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
Internet gori! Pogledajte što je Iranac napravio nakon gola za veliki bod
Stvarno?
VIDEO Internet gori! Pogledajte što je Iranac napravio nakon gola za veliki bod
Dan nakon rođendana stigla je tragična vijest
ogromna tragedija
Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene