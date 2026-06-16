Svjetski rock glazbenik usred Beograda uhvaćen u ležernoj šetnji, evo kako je reagirao na fotografe!

Lenny Kravitz uhvaćen je u večernjoj šetnji gradom nakon večere u restoranu, a njegovo pojavljivanje izazvalo je veliko zanimanje prolaznika uoči koncerta koji će 17. lipnja održati na Ušću.

Svjetski poznati glazbenik Lenny Kravitz privukao je pozornost prolaznika tijekom večernje šetnje centrom Beograda. Legendarni rock glazbenik viđen je u opuštenom izdanju nakon večere u jednom od beogradskih restorana, a društvo mu je pravila manja grupa prijatelja i suradnika.

Kravitz je, prepoznatljiv po svom jedinstvenom modnom stilu, tamnim sunčanim naočalama i dugim dreadlocksima, djelovao dobro raspoloženo te je bez žurbe prošetao gradskim ulicama. U jednom trenutku čak je pozdravio fotografe i prolaznike koji su ga prepoznali.

Lenny Kravitz u Beogradu - 1 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

Lenny Kravitz u Beogradu - 3 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

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Njegov dolazak u srpsku prijestolnicu izazvao je veliko zanimanje javnosti, posebno među obožavateljima koji s nestrpljenjem očekuju njegov nastup na beogradskom Ušću. Naime, Lenny Kravitz će 17. lipnja održati veliki koncert u sklopu svoje svjetske turneje, čime se nakon dugog vremena vraća pred publiku u regiji.

Lenny Kravitz u Beogradu - 4 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell

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Kravitz je tijekom više od tri desetljeća karijere prodao milijune albuma i osvojio brojne glazbene nagrade, a hitovi poput ''Are You Gonna Go My Way'', ''Fly Away'', ''American Woman'' i ''It Ain’t Over ’Til It’s Over'' i danas pune koncertne prostore diljem svijeta. Njegovi nastupi poznati su po snažnoj energiji, vrhunskoj produkciji i besprijekornoj glazbenoj izvedbi.

Osim po karijeri Lenny privlači i puno pozornosti svojim isklesanim izgledom, fotografije bez majice pogledajte OVDJE.

Lenny Kravitz - 2 Foto: Instagram

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